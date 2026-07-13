Edirne\'de Tasavvuf Musikisi Konseri

Trakya Üniversitesi Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde "Gece Müzeciliği" etkinlikleri kapsamında tasavvuf musikisi konseri gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edirne Darüşşifası avlusunda düzenlenen konserde Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abbas Yahya ve öğrencileri sahne aldı.

Sazlarda Aydın Yahya, Ali Yahya, Hamza Atış ve Hadis Sadık, koroda ise Azat Polat, Abdülkadir Karabıyık, Muhammed Emin Dilli, Davut Yalçın ve Recep Akgün'ün sahne aldığı konserde tasavvuf musikisinden eserler seslendirildi.

Konsere, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Müze Sorumlusu Enver Şengül ve sanatseverler katıldı.