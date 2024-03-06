Edirne'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası ve Halk Dansları Topluluğunca " Altay'dan Tuna'ya" adlı konser gerçekleştirilecek.
Edirne Valisi Yunus Sezer'in yürütme kurulu başkanlığında, Balkan ülkeleriyle yapılan işbirliklerinin daha etkin, verimli olması ve tek elden yürütülmesi amacıyla Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu kuruldu.
Platform tarafından Trakya Üniversitesi işbirliğinde 7-8 Mart'ta gerçekleştirilecek 1. Uluslararası Balkan Sempozyumu'nda Balkanlar'ın kültürel ve sanatsal yönleri ele alınacak.
Program kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası ve Halk Dansları Topluluğu da yarın Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde saat 20.00'de konser verecek.
"Altay'dan Tuna'ya" adlı konserde Türk coğrafyasından geleneksel müzik örnekleri seslendirilecek.
Şef Cem Gürdal'ın yöneteceği konser Bilge Kağan öğüdü ile başlayacak. Kazakistan, Kırım, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gagavuz, Selanik, Manastır, Prizren yörelerine ait türküler sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Anadolu'nun klasik çalgıların yanı sıra dombra, dutar, kılkopuz, rubap tar, garmon, gıcek, şankopuz, çeng gibi Orta Asya çalgıları ile de icra edilecek konserde dans gösterileri de olacak.
-"Edirne'de Türk coğrafyasının zengin kültürel mirasıyla buluşacak"
Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ücretsiz gerçekleşecek konsere sanatseverleri beklediklerini söyledi.
Soytürk, önemli bir sanat etkinliğinin gerçekleşeceğini ifade ederek, "Edirne'de Türk coğrafyasının zengin kültürel mirasıyla buluşacak olan 'Altay'dan Tuna'ya' konseri, unutulmaz bir müzik ve dans şölenine dönüşecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası ve Halk Dansları Topluluğu tarafından düzenlenen bu etkinlik, Türk müziğinin köklerini Edirne'ye taşıyacak." dedi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Edirne'de Türk Dünyası ve Halk Dansları Topluluğu tarafından 'Altay'dan Tuna'ya' konseri düzenlenecek - Son Dakika
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde bu ay 'Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy', 'Çarpışma' ve 'Çöp Canavarı' oyunları sahnelenecek. Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy 12-13-14 Mart, Çarpışma 19-20-21 Mart, Çöp Canavarı ise 26-27-28 Mart tarihlerinde izlenebilecek.
Bursa Tayyare Kültür Merkezi'nde açılan sergide, Yeşilay Danışmanlık Merkezi ve Rehabilitasyon Merkezlerindeki atölyelerde tasarlanan tablolar ve el sanatları ürünleri sergilendi. Bağımlılıklarla mücadelede önemli bir rol oynayan Yeşilay'ın gönüllüleri olarak desteklerini ifade eden Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, ekipleri kutladı. Sergi, her gün 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.
Fransa'nın başkenti Paris'te, Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilciliği ev sahipliğinde 20. yüzyılın önemli 2 Türk kadın bestecisi Nazife Aral Güran ve Yüksel Koptagel'in eserleri icra edildi. Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet'in ev sahipliğinde Türkiye Cumhuriyeti'n 100. yılı ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen konsere çok sayıda ülkenin UNESCO temsilcisinin yanı sıra ünlü Türk piyanist Koptagel de katıldı.
Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Halit Refiğ, doğumunun 90. yılında Bakırköy'de düzenlenen etkinlikle anıldı. Etkinlikte, Refiğ'in hayatındaki önemli anları içeren fotoğraf sergisi de katılımcılarla buluştu. Refiğ'in sanat hayatını anlatan sergiyle onun unutulmadığı dile getirildi.
Arnavutluk'ta, Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı Tiran New York Üniversitesi'nin (UNYT) yayınevi olan UNYT Press ve UNYT Balkan Araştırmaları Merkezi tarafından 'Balkanlar'da Türk Edebiyatı Tarihi' kitabının tanıtımı yapıldı. Kitabın tanıtımına Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliğiyle ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, araştırmacılar ve öğrenciler katıldı. Kitap, Balkanlar'daki Türk edebiyatının tarihini analiz ederek yeni bir bakış açısı sunuyor.
İlk kadın ressamlardan Mihri Rasim Müşfik Açba'nın eserlerinden oluşan 'İstanbul, Roma, New York'ta Ressam Mihri' resim sergisi, Vadistanbul AVM'de Kärcher'ın ev sahipliğinde açıldı. Dr. Necmi Sönmez'in katkılarıyla hazırlanan sergi, 10 Mart'a kadar ziyarete açık olacak. Sergi, Açba'nın yaşamına ve sanat serüvenine ışık tutarken, tarihsel, sosyal ve kadın hakları savunuculuğu bağlamında mücadelesini izleyiciye aktarmayı hedefliyor. Sergide 4'ü orijinal olan 13 eser, Açba'nın özgün eserleri, fotoğrafları ve resimlerinin röprodüksiyonlarıyla birlikte sergileniyor. Açba, Türkiye'de çağdaş resim çalışmalarını başlatan ilk kadın ressam olarak ve özellikle portreleriyle tanınıyor. Portrelerini yaptığı kişiler arasında Mustafa Kemal Atatürk, eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin D. Roosevelt ve mucit Thomas Edison gibi önemli isimler bulunuyor.
Ankara Üniversitesi'nin düzenlediği Hamsi Festivali'nde öğrenciler ve akademisyenler hamsiye ve eğlenceye doydu. Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar da festivalde mangalın başına geçerek, hamsi pişirdi ve öğrencilere ekmek arası hamsi dağıttı. Festivalde öğrenciler çeşitli performanslar ve şarkılar eşliğinde eğlendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?