Edirne\'deki Makedon Kulesi\'nin Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

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Edirne'de restorasyonu süren Makedon Kulesi'nin (Makedonya Kulesi) ikinci etap çalışmaları sürüyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü kontrolünde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyip, yapılan iş ve işlemlerle ilgili bilgi aldı.

Kulenin içinde ve terasında süren çalışmalarla ilgili yetkililer ve işçilerle konuşan Sezer, surlarda yapılacak çevre düzenlemesinin de hızlandırılarak projenin kısa sürede tamamlanması talimatını verdi.

Vali Sezer, Kültür Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Makedon Kulesi Kazısı-Hadrianopolis Surları Çevre ve Örenyeri Düzenlemesi alanında da incelemede bulundu.

Sezer'e, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve Makedon Kulesi Restorasyon Projesi Danışmanı, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi İsmet Osmanoğlu da eşlik etti.

Makedon Kulesi

Roma İmparatorluğu'nda 117–138 yılları arasında hüküm süren Hadrianus tarafından yaptırılan ve eski Edirne'yi çevreleyen surlar üzerinde bulunan kulelerden bugüne ulaşabilen tek örnek olan Makedon Kulesi, Edirne valilerinden Hacı İzzet Paşa'nın, üstüne yaptırdığı ahşap katlar ve koydurduğu saatler sonrasında (1867) "saat kulesi" olarak anılmaya başlandı. Bir dönem yangın gözlem kulesi olarak da kullanıldı.

1953'teki depremde büyük hasar gören kulenin üzerine yaptırılan katlar ve saat bölümü, şehir estetiğini bozduğu gerekçesiyle düzenlenen rapor sonucu dinamitlenerek yıktırıldı.

Kule, 1990'lı yıllarda restore edildi. Edirne Müzesi tarafından 2002 ve 2003 yıllarında çevresinde kazılar gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Edirne Eski Saat Kulesi Restorasyonu Projesi" kapsamında 2021 yılında restorasyona başlandı.

Makedon Kulesi'ndeki restorasyon çalışmalarının 2025'te tamamlanması hedefleniyor.