Edirne'deki sınır kapılarından geçen ay Türkiye'ye gelen turist sayısında artış yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'deki sınır kapılarından geçen ay Türkiye'ye gelen turist sayısında artış yaşandı

23.02.2022 16:14
Edirne'deki sınır kapılarından geçen ay Türkiye'ye gelen turist sayısında artış yaşandı

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, 2022'nin ilk ayında Edirne'ye 148 bin 16 ziyaretçinin giriş yaptığını bildirdi.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, 2022'nin ilk ayında Edirne'ye 148 bin 16 ziyaretçinin giriş yaptığını bildirdi.

Soytürk yaptığı açıklamada geçen ay Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 151,41 arttığını belirtti.

Ocak ayında 1 milyon 281 bin 666 turistin Türkiye'ye giriş yaptığını ifade eden Soytürk, gelen ziyaretçilerin yüzde 11,55'inin Edirne'deki sınır kapıları üzerinden giriş yaptığını dile getirdi.

Soytürk, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı Edirne'nin ziyaretçi sayısının arttığına dikkat çekti.

Söz konusu artışın bahar ve yaz aylarında katlanarak yükselmesini beklediklerini aktaran Soytürk, ziyaretçileri kültür ve turizm kenti Edirne'ye davet etti.

YORUMLAR
500
Edirne'de 'Erişilebilirlik Belgesi' almaya hak kazanan bina yöneticilerine 'Erişilebilirlik flaması' verildi Edirne'de 'Erişilebilirlik Belgesi' almaya hak kazanan bina yöneticilerine 'Erişilebilirlik flaması' verildi Yabancı turist sayısı Ocak ayında yüzde 151 arttı Yabancı turist sayısı Ocak ayında yüzde 151 arttı

Türkiye, Turizm, turist, Edirne, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Edirne'deki sınır kapılarından geçen ay Türkiye'ye gelen turist sayısında artış yaşandı - Son Dakika


Son Dakika
16:05 Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri konuştu: Büyük Rusya'nın desteğiyle biz kazanacağız!
16:00 "Başsavcıyla görüşeceğim" dedi! İstanbul Adalet Sarayı'nı birbirine kattı
16:00 Pek çok ülke Rusya'ya yaptırımlarını açıkladı ama... Putin tam 8 yıldır ülkesinin ekonomisini buna hazırladı!
15:46 Doktora şiddet uygulayan kadının ilk ifadesine ulaşıldı: O bana saldırdı
15:40 Kazadan yaralı kurtulan adamın ilk sorusu: Eşim nerede, beni onun yanına götürün!
15:35 Yasemin Özilhan 45 bin TL'lik ürün paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı
14:44 UKOME'den İBB'nin yeni taksi teklifine 13. kez ret
15:17 Ankara'da doktora şiddet uygulayan kadın, sosyal medyada gündem oldu!
15:13 Rusya geri adım atmıyor! Putin, Batı'ya mesaj gönderdi: Ordumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz
14:54 Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in telefon görüşmesi yapacağını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 16:21:44. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'deki sınır kapılarından geçen ay Türkiye'ye gelen turist sayısında artış yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement