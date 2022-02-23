Edirne'deki sınır kapılarından geçen ay Türkiye'ye gelen turist sayısında artış yaşandı - Son Dakika

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, 2022'nin ilk ayında Edirne'ye 148 bin 16 ziyaretçinin giriş yaptığını bildirdi.

Soytürk yaptığı açıklamada geçen ay Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 151,41 arttığını belirtti.

Ocak ayında 1 milyon 281 bin 666 turistin Türkiye'ye giriş yaptığını ifade eden Soytürk, gelen ziyaretçilerin yüzde 11,55'inin Edirne'deki sınır kapıları üzerinden giriş yaptığını dile getirdi.

Soytürk, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı Edirne'nin ziyaretçi sayısının arttığına dikkat çekti.

Söz konusu artışın bahar ve yaz aylarında katlanarak yükselmesini beklediklerini aktaran Soytürk, ziyaretçileri kültür ve turizm kenti Edirne'ye davet etti.