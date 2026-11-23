Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından "Bir Öğretmen Bin Yürek" konseri düzenlenecek.

Topluluktan yapılan açıklamaya göre, Öğretmenler Günü dolayısıyla gerçekleştirilecek konserde solistler Gökçe Bahar Ercan, Gülsemin Gonce, Ayhan Bal ve Sebati Balkan sahne alacak.

Konser, 26 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Konserin biletleri "biletinial" platformu ile "Sanat Cepte" uygulaması üzerinden temin edilebilecek.