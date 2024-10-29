Edirne Gastronomi Festivali 1-3 Kasım'da - Son Dakika
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Kültür Sanat

Edirne Gastronomi Festivali 1-3 Kasım'da

Edirne'de ertelenen gastronomi festivali, 1-3 Kasım'da Karaağaç Tren Garı'nda gerçekleştirilecek.

29.10.2024 13:16
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Edirne'de ertelenen "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali" 1 - 3 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Festival, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen hain terör saldırısı nedeniyle ertelenmişti.

Organizasyon, 1 - 3 Kasım'da Karaağaç Tren Garı'nda gerçekleştirilecek.

-Kent gastronomisinde unutulan lezzetler için özel çalışma

Edirne Valiliğince kentte gastronomi turizminin çeşitlendirilmesi ve unutulan yemeklerin tariflerinin toplanması hedefiyle başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Proje kapsamında bir yıla yakın ilçeler ve köylerde folklorik saha araştırması yapıldı. Şeflerin kadınlardan aldığı tarifler akademisyenler tarafından derlendi.

Çorba, salata, turşu, kahvaltılık, börek, hamur işi, pilav, ana yemek, sebze yemeği, köfte, balık yemeği, sarma ve dolma, tatlı, helva ve şerbet olmak üzere 15 farklı kategori altında tarifleri elde edilen 101 yemek ve tatlının yapılışı görüntülü olarak da kaydedildi.

Saray mutfağının zarafeti, göç ve yokluk dönemlerinde doğan sade ama lezzetli yemekler, özenle derlenen tari?erde bir araya getirildi.

Bu çerçevede hazırlanan "Topraktan Sofraya Edirne" kitabında yer alan yemeklerin tarifini okuyanlar aynı zamanda karekod aracılığıyla yemeklerin yapılışını izleme imkanı da bulacak.

-Tadımlar, yarışmalar, söyleşiler ve konserler düzenlenecek

Edirne Valiliği himayesinde Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda kitabın tanıtımı ve yemek sunumu için 1-3 Kasım'da Karaağaç Tren Garı'nda "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali" gerçekleşecek.

Festivalde Edirne'nin yöresel lezzetleri ziyaretçilerle buluşacak, Edirne gastronomisiyle ilgili hazırlanan yemek videoları gösterilecek, Balkan ülkelerinin mutfak kültürü tanıtılacak, kadın kooperatiflerinin ürettiği yöresel ürünler sergilenecek ve geleneksel Balkan/ Rumeli kıyafet koleksiyonu defilesi yapılacak.

Festival, 1 Kasım Cuma günü Edirne Valisi Yunus Sezer'in de aralarında olduğu kortejin Mimar Sinan heykeline kadar yürümesiyle başlayacak. Burada gaziler helvası ikramı yapılacak. Karaağaç Tren Garı'nda açılış programıyla devam edecek festival programında "Topraktan Sofraya Edirne" kitabı tanıtılacak, Edirne usulü musakka, glutensiz tarhana, misk şerbeti, ağa pilavı tadımları gerçekleştirilecek. "Rumeli'den esintiler" defilesinin ardından "Nehrin ötesi" konserinde akademisyen Evrim Kaşıkçı ve Yunan müzisyen Nikos Grammatidis sahne alacak.

Programın ikinci gününde ise gastronomi söyleşilerinin yanı sıra, "zirva, ıspanak borani, kaşık helvası, kandilli mantı, yoğurt çorbası, reyhan şerbeti, ekşili pırasa, kaçamak, zerde ve ıspanak kökü çorbası" tadımları gerçekleştirilecek. Liselerarası yemek yarışmasının gerçekleşeceği etkinlikte konserler de verilecek.

Festivalin son gününde söyleşilerle gastronominin turizme etkisi akademisyenlerce tartışılacak. "Rumeli beğendi, bulgur çorbası, Edirne usulü kapama, helva-i hakani, mamzana, ciğer sarma" tadımları gerçekleşecek. Yemek yarışmalarının yer alacağı program Murat Mermer ve Turgay Başyayla'nın konserleri ile sona erecek.

-Balkan mutfakları da tanıtılacak

Festival kapsamında Balkan mutfaklarından yemekler de yapılacak.

Bosna Hersek, Yunanistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Sırbistan'dan gelecek şefler, ülkelerinin mutfaklarının ünlü lezzetlerini hazırlayacak.

Kaynak: AA

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