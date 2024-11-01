Edirne Gastronomi Festivali Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Edirne Gastronomi Festivali Başladı

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Edirne'de ilk kez düzenlenen Gastronomi Festivali, geleneksel lezzetleri ve kültürü tanıtıyor.

01.11.2024 19:13
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Edirne'deki Gastronomi Festivali renkli görüntülerle başladı

EDİRNE - Edirne'de 1-3 Kasım'da Karaağaç Tarihi Tren Garı'nda gerçekleştirilecek ve bu yıl ilki düzenlenen 'Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali' renkli görüntülerle başladı.

Tarih boyunca kültürlerin buluşma noktası, Anadolu'nun lezzetlerini Balkanlar'a taşıyan bir köprü olan Edirne, 'Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Kent gastronomisinde unutulan lezzetlerin gün yüzüne çıkarılması için özel çalışmalar yapıldı. Edirne Valiliği tarafından kentte gastronomi turizminin çeşitlendirilmesi ve unutulan yemeklerin tariflerinin toplanması hedefiyle başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen festival düzenlenen kortej yürüyüşü start aldı. Bando eşliğinde Edirne Valiliği önünden Mimar Sinan Heykeli önüne kadar kortej yürüyüşü düzenlendi.

Mimar Sinan Heykeli önünde son bulan yürüyüşün ardından Osmanlı saray geleneği olarak askerleri sefere uğurlarken ve seferden dönen askerleri karşılarken yapılan bir tatlı çeşidi olan 'Gaziler Helvası' ve Deva-i Misk vatandaşlara ikram edildi. İkram sırasında renkli görüntüler oluştu. Vatandaşlar ikramlardan alabilmek için adeta birbiriyle yarıştı.

İkramlar sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Edirne Valisi Yunus Sezer, tarihi bir mekanda tarihi bir anı yaşadıklarını ve bu yıl ilki düzenlenen Gastronomi Festivali'ni geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Edirne'nin çok güzel bir festivale ev sahipliği yapacağını belirten Vali Sezer, kentin hem Balkanlar'ın hem Rumeli mutfağının, hem de Saray mutfağının çıkış noktası ve beşiği durumunda olduğunu aktardı.

Uzun süredir yapılan çalışmanın meyvelerini vermeye başladığını aktaran Vali Sezer, kültürel ve gastronomi mirasına sahip çıkmayı ve aynı zamanda bunu reçetesiyle birlikte gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini söyledi.

Edirne Gastronomi Festivali'nde 3 gün boyunca hem şenlikler, hem müzik hem de yemek ziyafeti olacağını belirten Vali Sezer, bu festivali geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

" Türkiye'nin her yerinden, Balkanlar'dan şeflerimiz var"

Türkiye'nin her yerinden, Balkanlar'dan şefler olduğunu söyleyen Vali Sezer, "Onlar da kendi yemeklerini, kendi gastronomi mutfağını Edirne'ye taşıyacaklar. Ünlü şefler de festivalde Saray ve Rumeli mutfağını kendileri yorumlayarak bir takım yemekleri halkımıza sunacaklar. Festivalimizde yüzlerce çeşit yemek hazırlanacak. Vatandaşlar, Edirne.com.tr adresinden kitaba ulaşabilirler. Kitaptaki tariflere karekod sistemiyle ulaşılabiliyor ve tüm yemeklerin hazırlanışını izlemek mümkün" dedi.

Vali Sezer, açıklamasının ardından kazanın başına geçerek vatandaşlara Gaziler Helvası dağıttı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Edirne Gastronomi Festivali Başladı - Son Dakika

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