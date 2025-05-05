Edirne Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Edirne Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri Başladı

Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri coşkuyla kutlanıyor, katılımcılardan yoğun ilgi var.

05.05.2025 19:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Kakava ve Hıdırellez coşkusu

EDİRNE - Edirne'de on binlerce vatandaşın katıldığı Kakava Hıdırellez Şenlikleri, kentin dört bir yanında 9/8'lik oyunlarla başladı.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve baharın gelişini simgeleyen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, Edirne'de tüm coşkusuyla devam ediyor. Şenlikler, Sarayiçi'nde vatandaşların katılımıyla renkli görüntülere sahne oluyor.

Şenliklerin ilk gününden itibaren vatandaşların enerjik gösteriler ve yöresel kıyafetlerle yapılan danslar, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Edirneliler ve misafirler müzik eşliğinde doyasıya eğlenirken, ağaçlara dilek asma geleneği de yoğun ilgi gördü.

"İnsanlara sevgimizi, kardeşliğimizi ve dostluğumuzu burada gösteriyoruz"

Çeribaşı Fikri Ocak, "İnsanlara sevgimizi, kardeşliğimizi ve dostluğumuzu burada gösteriyoruz. Yurtdışından gelenler var, burada tüm dünyaya sesleniyorum tekrar gelsinler. Edirne'de dostlarımız, kardeşlerimiz bacılarımız hepsi burada kakava şenliği yaşıyor" ifadelerine yer verdi.

"Kakava ve Hıdırellez Trakya'nın en önemli günlerinden biri"

Yöresel kıyafetler ile Kakava'ya katılan vatandaşlardan Gülten Uygur, "Kakava ve Hıdırellez Trakya'nın en önemli günlerinden biri. Biz çok eğleniyoruz ve mutluyuz, birazdan gösteriye çıkacağız herkesi gösterimize bekliyoruz" dedi.

Vatandaşlardan Nilgün Çamlı, baharın gelişinin herkes için hayırlı olmasını diledi.

Bugün, Sarayiçi'nde geleneksel Kakava ateşi yakılacak. Kakava'nın en önemli ritüellerinden biri olan bu etkinlik, 6 Mayıs sabahı Tunca Nehri kıyısında gerçekleştirilecek Hıdırellez ritüeliyle sona erecek. Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar nehir kenarında toplanacak, dileklerini suya bırakıp ve bereket dileğinde bulunacak.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Hıdırellez, Unesco, Edirne, Yaşam, Miras, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Edirne Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı Şam'da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı
Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes’e lazer tutan taraftar gözaltına alındı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftar gözaltına alındı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye mal etmiyorum CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye mal etmiyorum
Lisede mutfak tüpü patladı Facianın eşiğinden dönüldü Lisede mutfak tüpü patladı! Facianın eşiğinden dönüldü
ABD Başkanı Donald Trump üçüncü dönem başkanlık tartışmalarına noktayı koydu ABD Başkanı Donald Trump üçüncü dönem başkanlık tartışmalarına noktayı koydu
Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı 2’si çocuk 5 yaralı Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı! 2'si çocuk 5 yaralı
Özgür Özel’e tokat atan şahsın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı Özgür Özel'e tokat atan şahsın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
Apartmanda doğal gaz patlaması 1’i ağır 12 yaralı Apartmanda doğal gaz patlaması! 1'i ağır 12 yaralı
Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor
Beşiktaş’tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar Beşiktaş'tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 21:05:15. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.