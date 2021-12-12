Edirne Uluslararası 3. Balkan Müzik Festivali 16 - 19 Aralık tarihlerinde düzenlenecek - Son Dakika

Trakya Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı (TRAKSEV) tarafından düzenlenen Uluslararası 3. Balkan Müzik Festivali 16 - 19 Aralık'ta gerçekleşecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne Belediyesi, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Trakya Üniversitesince desteklenen festival Büyük Sinagogda ressam Şaban Tuncer'in "Yerden göğe" adlı sergisiyle başlayacak, program Anıl Şallıel & 166 Days Balkan Jazz Project konseri ile devam edecek. Festivalin ikinci gününde ise aynı yerde "İnce Saz" adlı grup sahne alacak.

Festivalin 3'üncü gününde Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde Öykü Gürman konser verecek.

Organizasyonun son günüde ise Candan Erçetin ve Serkan Çağrı konser verecek. Orhan Şallıel şefliğinde Balkan Senfoni Orkestrası da Erçetin ve Çağrı'ya eşlik edecek.