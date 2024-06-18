Kültür Sanat

Efes Antik Kenti'nde 'özel organizasyon' tepkisi

İZMİR - İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti'ni ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, iddiaya göre özel bir şirketin Celsus Kütüphanesi'ndeki organizasyonu yüzünden alana alınmadı. Alana alınmayan vatandaşlar durumu ıslık ve yuhalamalarla protesto etti.

Bayram tatilinde Efes Antik Kenti'ni ziyaret etmek için alana gelen vatandaşlar, iddiaya göre Celsus Kütüphanesi'nin gece müzeciliğine kapalı olacağı yazısıyla karşılaştı. Celsus Kütüphanesi önünde masaların hazırlandığını ve özel bir tur şirketinin organizasyonu olduğu anlaşılınca vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Çevrilen alanın etrafında biriken kalabalık, duruma ıslıklar ve yuhalamalarla organizasyonu protesto etti. Bir süre sonra ise organizasyon ekibinin alandaki masaları kaldırdığı ve bu esnada kütüphanenin ışıklarının da kapatıldığı öğrenildi. Vatandaşların durumu protesto ettiği görüntüler sosyal medyada yayıldı.