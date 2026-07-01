Efes'te Carmina Burana Rüzgarı - Son Dakika
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Efes'te Carmina Burana Rüzgarı

Efes\'te Carmina Burana Rüzgarı
01.07.2026 10:20
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İzmir'de 9. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nde 'Carmina Burana' sahnelendi.

İzmir'de düzenlenen 9. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nde, Alman besteci Carl Orff'un "Carmina Burana" sahne kantatı sahnelendi.

İzmir Devlet Opera ve Balesi'nden yapılan açıklamaya göre, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 8 Temmuz'a kadar sürecek festival kapsamında, dün akşam Efes Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen etkinliği yaklaşık iki bin sanatsever izledi.

Orta Çağ şiir ve şarkılarından esinlenerek bestelenen eser, İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, Korosu, Solistleri ve Çocuk Korosu tarafından sahneye taşındı.

Orkestra şefi Vladimir Lungu, koro şefi Orhan Öner Özcan ve çocuk koro Şefi Başar Ünal yönetimindeki gösteride, soprano Ayşe Şenogul, tenor Burak Dabakoğlu ve bariton Nejad Beğde solist olarak görev aldı.

Eserin ışık tasarımını Emre Yürekli, konzertmeisterliğini ise Ruşen Muzaffer üstlendi.

"Carmina Burana" kantatı, 2 Temmuz'da Efes Antik Tiyatrosu'nda ikinci kez sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Festival programı kapsamında 4 ve 5 Temmuz tarihlerinde Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından "Zorba" balesi sahne alacak.

Etkinlik, 8 Temmuz Çarşamba akşamı saat 21.00'de Giacomo Puccini'nin "Tosca" operasıyla tamamlanacak.

Final gecesinde İtalyan tenor Ivan Magri konuk solist olarak sahneye çıkacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Efes'te Carmina Burana Rüzgarı - Son Dakika

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