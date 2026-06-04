Ege'de Oklu Kirpi Dikenleriyle Sanat - Son Dakika
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Ege'de Oklu Kirpi Dikenleriyle Sanat

Ege\'de Oklu Kirpi Dikenleriyle Sanat
04.06.2026 12:29
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Nazilli'deki kurs, oklu kirpinin dikenleriyle döküm rölyef tablolar yaparak Ege kültürünü yansıtıyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Halk Eğitimi Merkezi'nde verilen kursta, oklu kirpinin dikenleriyle yapılan döküm rölyef çalışmaları hem ilgi görüyor hem de Ege'nin kültürel dokusunu sanatla buluşturuyor.

Nazilli Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan dekoratif tablo yapımı kursundaki eserlerin yapım tekniği dikkat çekiyor. El sanatları öğretmeni Gülten Aslan öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, oklu kirpi dikenleri kullanılarak döküm rölyef tablolar hazırlanıyor. Kurs kapsamında yapılan çalışmalarda, tutkal ve boya karışımıyla hazırlanan özel macun, kirpi dikenleri yardımıyla desenlerin içine dolduruluyor. Önceden hazırlanan zemin üzerine uygulanan bu teknikle, desenin izin verdiği ölçüde kabartma oluşturuluyor. Kuruma aşamalarının ardından ise eserler akrilik boyalarla renklendirilerek son halini alıyor.

Nazilli Halk Eğitimi Merkezi'nde El Sanatları Öğretmeni olarak görev yapan Gülten Aslan; "Kirpi oku ile döküm rölyef çalışması yapıyoruz. Oklu kirpinin dikeniyle hazırlamış olduğumuz macunu karıştırıp dikenle desenlerimizin içini doldurarak çalışıyoruz. Doldurma için kullandığımız macunumuz tutkal ve boyadan oluşuyor. Önce bir zemin çalışması yapıyoruz. Desenin bize müsaade ettiği ölçüde kabartmayı gerçekleştiriyoruz. Arkasından akrilik boyalar ile renklendirme çalışması yapıyoruz. Bu yılki çalışmalarımızda Ege konsepti düşündük diğer öğretmen arkadaşlarımızla beraber. Çalışmalarımızda da Ege bölgesini baz aldık. Tarihi ve kültürel dokularını işlemeye çalıştık" dedi.

"Emek ve sabır isteyen keyifli bir iş"

Çalışmalarda kirpi oku kullanımının nedenini açıklayan Aslan; "Üzerindeki malzemenin akışmasını sağladığı için kirpi oku kullanıyoruz. Kaygan bir yapıya sahiptir ve işlem esnasında sık sık temizlenerek kullanılır. Bir tarafı sivri bir tarafı kalın olur. İnce hatları doldururken bu ince sivri tarafını kullanıyoruz. Yani akışkan olması ve üzerine hazırladığımız macunun kolay yapışmaması sebebiyle kirpi dikeni kullanıyoruz" şeklinde konuştu.

Ege'de oklu kirpinin çok olması sebebiyle dağlarda da rahatlıkla bulunabildiğini ifade eden Aslan; "Biz Ege'de yaşıyoruz. Ege'de oklu kirpi var. Doğada zeytin toplarken bulabiliyoruz. Tanıdıklarımız da bulup bize getirebiliyorlar. Bazı hobi merkezlerinden toplu olarak alabiliyoruz. İnternetten de temin edebiliyoruz. Dekoratif tablo yapımı kursunda yapıyoruz çalışmalarımızı. Kursiyer talep ediyor. Kayıt yaptırıyor. Kullandığımız malzeme de hafif olsun diye 4-5 milimlik duralit kullanıyoruz. Halk arasında kontrplak da deniyor bu malzemeye. Onun ahşap görünümlü yüzeyine çalışıyoruz. Deseni çizdikten sonra hazırladığımız macunu, kirpi oku yardımıyla desenin içini dolduruyoruz. İlk bir kat doldurma işlemi tamamen kuruduktan sonra ikinci kata geçiyoruz. Kuruma işlemi ortamın sıcaklığına, rüzgara bağlı olarak değişiyor. Ama bir günde 2-3 kat geçtiğimizi varsayarsak, yaklaşık 10-15 kat yapılacak alanlara baktığınızda çok da kısa sürede yapıldığı söylenemez. Bunun için emek ve sabır isteyen, keyifli bir çalışma. Ana malzememiz de tutkaldır aynı zamanda. Tutkal ve boya karışımıyla hazırlıyoruz macunumuzu. ve üzerine yine tutkal ve boya karışımıyla sabitleme işlemi yaptığımızdan dolayı çok sağlam ürünler elde ediyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ege'de Oklu Kirpi Dikenleriyle Sanat - Son Dakika

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