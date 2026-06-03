Ege'nin Kadınları El Emeği ile Panayırda Buluştu - Son Dakika
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Ege'nin Kadınları El Emeği ile Panayırda Buluştu

Ege\'nin Kadınları El Emeği ile Panayırda Buluştu
03.06.2026 13:46
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Aydın'da düzenlenen panayırda 30 kadın girişimci el emeği ürünlerini sergileyerek satış yaptı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde "Doğadan Pazar: Ege'nin Kadın Elinden" projesi kapsamında düzenlenen panayırda, 30 kadın girişimci el emeği ürünlerini görücüye çıkardı.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Aydın Temsilciliği tarafından hayata geçirilen "Doğadan Pazar: Ege'nin Kadın Elinden" projesi kapsamında Aydın Tekstil Park alanında panayır düzenlendi. Aydın Valisi Dr. Osman Varol'un katılımıyla başlayan panayırda 30 kadın girişimci kendi ürettikleri el emeği ürünlerini sergiledi. Aynı zamanda kadınlar açılan stantlarda ürünlerini satışa sunarak da gelir elde etti.

Aydın Valiliği olarak her zamanda kadınlara destek olduklarını ifade eden Aydın Valisi Dr. Osman Varol, "Özellikle uzun süre devam eden çalışmalar sonucunda atölye ve eğitim çalışmalarında, eğitim aldıkları alanlarda kendilerini geliştiren, düzgün bir noktaya ulaşan, doğru bir noktaya ulaşan ve ortaya koydukları eserleri bugün burada bizlerle bir panayır havasında, şenlik havasında paylaşmak isteyen çok kıymetli katılımcı hanımefendileri tebrik ediyorum. Gösterdikleri medeni cesaret için tebrik ediyorum. Ortaya koydukları için tebrik ediyorum" dedi. Projenin hayata geçmesinde emeği bulunanlara da teşekkür eden Varol, "Bizler her zaman vatandaşlarımızın, kadınlarımızın gerçekleştirdikleri bu tarz faaliyetlerde onlara destek olmaya, onlarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Hep böyle güzel vesilelerle, güzel etkinliklerde bir araya gelmek dileğiyle" diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Vali Varol, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte stantları gezerek kadın girişimcilerden ürünler hakkında bilgi aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ege'nin Kadınları El Emeği ile Panayırda Buluştu - Son Dakika

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