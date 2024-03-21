Ege Üniversitesi'nde Türk Dünyasında Nevruz Gelenekleri Konulu Panel Düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ege Üniversitesi'nde Türk Dünyasında Nevruz Gelenekleri Konulu Panel Düzenlendi

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Türk Dünyasında Nevruz Gelenekleri' konulu panelde, Nevruz Bayramı'nın Türk Dünyası için önemi vurgulandı. Panelde, Ege Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri bir araya geldi ve Nevruz'un Türk Dünyası gençlerine tanıtılması gerektiği belirtildi.

21.03.2024 15:47  Güncelleme: 15:50
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Ege Üniversitesi (EÜ) Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsünce, "Türk Dünyasında Nevruz Gelenekleri" konulu panel düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, EÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Dönmez, EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Özge Gülbey, EÜ Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü (TDAE) Müdürü Prof. Dr. Nadim Macit, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Yardımcısı Ersan, her yıl 21 Mart'ta kutlanan Nevruz'un, yeni yılın, baharın ve yeni bir döngünün başladığı gün olduğunu belirtti.

TDAE Müdürü Prof. Dr. Nadim Macit ise Nevruz Bayramı'nın, Türk Dünyası için kışın bitişi, baharın gelişi ve Ergenekon'dan çıkış sembolü olarak kutlandığını kaydetti.

Nevruz Bayramı'nın, Türk kültüründe hayatın yenilenişi ve tabiatın yeniden dirilişini anlatan kozmik zaman dönümünü simgeleyen günün adı olduğunu vurgulayan Macit, "Türk Cumhuriyetlerinin resmi bayramı olan Nevruz, ortak kültürün de sembolüdür. Türk milletinin Nevruz'u içselleştirmesi gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu ortak kültür geleneğimize sahip çıkılmalı, Türk Cumhuriyetlerinde kutlandığı gibi bizler de Nevruz Bayramı'nı toplumsal düzeye taşıyarak, gerekli özen ve hassasiyeti göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alimcan İnayet ise Nevruz'un özellikle Türk Dünyasının gençlere tanıtılması noktasında büyük işlev üstlendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ege Üniversitesi'nde Türk Dünyasında Nevruz Gelenekleri Konulu Panel Düzenlendi - Son Dakika

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