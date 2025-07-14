Eğitim Temalı Kısa Film Yarışması Başladı

EĞİTİMCİLER Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) tarafından bu yıl uluslararası boyutta 9'uncusu düzenlenecek olan 'Eğitim Temalı Kısa Film Yarışması' için başvurular başladı. Eğitimin birey ve toplum üzerindeki etkisini sinema sanatıyla anlatmayı hedefleyen yarışmaya katılmak isteyenler, 12 Ocak 2026 tarihine kadar ebskisafilm.org ve ebsshort?lm.org adreslerinden başvuru yapabilecek.

Bu yılki Eğitim Temalı 9'uncu Uluslararası Kısa Film Yarışması ile, eğitim ve emek ilişkisine dair çarpıcı hikayelerin beyaz perdeye taşınması ve genç yönetmenlerin desteklenmesi amaçlanıyor. Eğitim-Bir-Sen, dünyada iş birliği ve iletişim içinde olduğu eğitim sendikalarıyla gerçekleştirdiği ortak çalışmalara sanatsal faaliyetleri de dahil ederek, yarışmanın uluslararası boyutunu güçlendirmeyi hedefliyor. İlk kez 2014 yılında 'öğretmen' temasıyla hayata geçirilen yarışmada, daha sonra 'örgütlenme' ve 'vefa' kavramları tema olarak seçildi. Yarışmanın teması, 2017 yılından itibaren 'eğitim' olarak belirleniyor.

Yarışmaya, 18 yaşını tamamlamış amatör ve profesyonel katılımcılar başvuru yapabilecek. Yarışmaya, eğitim temalı kurmaca kısa filmler kabul edilecek. Belgesel, deneysel, canlandırma ve animasyon türündeki filmler, değerlendirmeye alınmayacak. Ayrıca yarışmaya süresi 15 dakikayı aşmayan eserler kabul edilecek. Yarışma iki aşamalı bir değerlendirme süreciyle gerçekleştirilecek. Ön jüri aşamasında, şartnameye uygunluk, teknik ve sanatsal yeterlilik göz önünde bulundurularak en fazla 20 eser belirlenecek. Ana jüri ise, dereceye giren ve özel ödül alacak eserleri seçecek.

Yarışmada birinci olan eser için 80 bin TL, ikinci eser için 60 bin TL, üçüncü eser için ise 40 bin TL ödül verilecek. Ayrıca Mehmet Akif İnan Özel Ödülü kapsamında 30 bin TL, Erol Battal Sendikal Kadraj Ödülü kapsamında ise 20 bin TL ödül takdim edilecek. Bu yılki yarışmada Erol Battal Sendikal Kadraj Ödülü, ilk kez Eğitim-Bir-Sen üyesi izleyicilerin oylarıyla belirlenecek. Son başvuru tarihinin 12 Ocak 2026 olarak belirlendiği yarışmanın sonuçları, 30 Ocak 2026'da açıklanacak. Yarışmaya ilişkin tüm detaylara ve başvuru koşullarına ebskisa?lm.org veya ebsshort?lm.org adreslerinden ulaşılabilinecek.