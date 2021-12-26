Üye Girişi
"Ehram" için dokunan kumaş kadınların elinde farklı ürünlere dönüşüyor - Son Dakika

"Ehram" için dokunan kumaş kadınların elinde farklı ürünlere dönüşüyor

26.12.2021 11:02

Malatya'da yöresel el sanatları eğitimi alan kadınlar, bazı illerde kadınların evden dışarıya çıkarken giydikleri "ehram" için özel dokunan kumaştan farklı ürünler ortaya koyuyor.

Malatya'da yöresel el sanatları eğitimi alan kadınlar, bazı illerde kadınların evden dışarıya çıkarken giydikleri "ehram" için özel dokunan kumaştan farklı ürünler ortaya koyuyor.

Yeşilyurt ilçesinde yaşayan kadınlar, Gündüzbey Mahallesi'nde bulunan Yeşilkonak'ta, "ehram" için özel dokunan kumaştan geleneksel tasarımların yanı sıra etek, gömlek, masa örtüsü, çanta, kravat, uyku takımı gibi ürünler yapıyor.

Özellikle Osmanlı döneminde kadınların ev dışına çıkarken örtündükleri, tüm vücudu kaplayan, yöresel motiflerle süslenen ehram geleneğinin yok olmaması için bir araya gelen kadınlar, kursta ehram dokumacılığının yanı sıra yeni birçok tasarımı öğreniyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AA muhabirine, siyah-beyaz, kareli ehramın Yeşilyurt'un geleneksel bir ürünü olduğunu söyledi.

Ehram için özel olarak dokunan kumaşın yöre kadınları tarafından ilmek ilmek işlendiğini belirten Çınar, "Bu kumaştan çeşitli giysiler yapılıyor. Bölgeye has dokuma tezgahlarında, geçmişten beri yapılan bir özel bir ürün. Geçmişteki ismi 'kareyi hane-i çırmıktı' olarak başlamış ama halk arasında satranç, mahrama, ehram gibi çeşitli isimler kullanılıyor. Günümüzde ise belli bir yaşın üzerindeki teyzelerimiz evlerinden dışarıya çıktıklarında bu kumaşı üstlerine dış örtü olarak kullanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Tescil süreci başlatılacak

İlçede bulunan kurs merkezindeki dokuma tezgahlarında üretilen ehramın pamuktan yapıldığı için sağlıklı olduğunu aktaran Çınar, şöyle devam etti:

"Pamuktan yapılıyor olması, kumaşın bölgeye has çizgilerini ön planda tutması, tarafımızdan üretilmesi ve geleneksel olarak kullanılıyor olması kumaşı değerli kılıyor. Toplum tarafından benimsenen ve yeri olan, geçen yıl Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kongre ve Kültür Merkezi'nde 7 bölgeden seçilen 30 ayrı kumaş arasında sergilenen kumaşlardan bir tanesidir. Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendi tarafından da bölgede değer verilen bir kumaştır. Biz de tescil sürecini başlatacağız. Bunu tescilleyeceğiz. Bunun ticarileşmesi için birtakım çalışmalarımız ve başvurularımız olacak."

İlçeden bulunan kurs merkezinde usta öğretici olarak görev yapan Nuray Otugüzel, kursun 5 yıldır devam ettiğini ve her sezonda 12 kursiyerin olduğunu ifade etti.

Kurs merkezinde 5 dokuma tezgahının bulunduğunu anlatan Otugüzel, "Ehramın tarihi bayağı eskiye dayanıyor. 16. yüzyıldan beri üretilen bir kumaş. Malatya'da önceden pamuk üretildiği için Yeşilyurt'ta her evin altında dokuma tezgahı vardı. O evlerde tezgahlar her gün çalışırdı. Eskiden tezgah sesi gelmeyen evde cenaze olduğu düşünülürdü." dedi.

"Tekrar canlandırıp gün yüzüne çıkarıyoruz"

Ehramın çok kaliteli olduğuna da değinen Otugüzel, şunları söyledi:

"Tekrar canlandırıp gün yüzüne çıkarıyoruz. Yüzde yüz pamuktur, çok sağlıklıdır. Önceden her yörenin kendine ait kıyafeti varmış. Bu ehramı (siyah-beyaz, kareli ehram) görünce de o kişi Malatyalı derlermiş. Ata yadigarı kumaşı yapıyoruz." diye konuştu.

Kursiyer Esma Yiğit de annesinin ve yengelerinin daha önce kullandığı ürünü duyunca merak üzerine kursa katıldığını söyledi.

Yörede gelin çağındaki kızların ehramı çeyizlerinde de kullandığını belirten Yiğit, şunları kaydetti:

"Çok uzun zamandan beri kullanılan bir ürün. Kursa iyi ki gelmişim. Başlarda zordu ama artık insana terapi gibi geliyor. 5 tezgahımız var. Belli bir metrajımız var o metrede kumaşı yapan diğer arkadaşa devrediyor. Sırayla yaptığımız için daha da keyifli oluyor. Aslında aklımızda bir sürü şey var. Dokunacak çok şey var. Ev tekstili ve giyim üzerine düşündük. Gömlekler etekler yaptık. Yüzde yüz doğal ve pamuktur. Elle dokunduğu için çok daha kıymetlidir."

Ehram için dokunan kumaş kadınların elinde farklı ürünlere dönüşüyor
Ehram için dokunan kumaş kadınların elinde farklı ürünlere dönüşüyor
Ehram için dokunan kumaş kadınların elinde farklı ürünlere dönüşüyor

YORUMLAR
500

Gündüzbey, Yeşilyurt, Malatya, Çınar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Ehram' için dokunan kumaş kadınların elinde farklı ürünlere dönüşüyor - Son Dakika


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babasına telefon: Ne gerekiyorsa yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babasına telefon: Ne gerekiyorsa yapılacak         
11:26
Mesut Özil ısrar etti, Ali Koç 3 yıllık teklif yaptı! Mesut Özil ısrar etti, Ali Koç 3 yıllık teklif yaptı!         
11:09
6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi 6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin         
08:57
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in bulunduğu Windsor Kalesi'ne izinsiz giren silahlı şahıs tutuklandı İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in bulunduğu Windsor Kalesi'ne izinsiz giren silahlı şahıs tutuklandı         
23:48
Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi         
18:14
Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk         
17:23
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi!         
11:32
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49

Son Dakika Haberleri
11:15 Sevgilisinin ailesiyle tanışan Dilan Çiçek Deniz, görümcesi ve kayınpederiyle pozlarını paylaştı
11:09 Mesut Özil ısrar etti, Ali Koç 3 yıllık teklif yaptı!
11:06 Nesli tükenmekte olan su samuru böyle görüntülendi
10:54 Zincir market çalışanlarının paylaştıkları video gündem oldu
10:36 Kümese dalan yılan önüne çıkan 3 güvercini de paramparça etti
10:17 Dünyaca ünlü oyuncu Elizabeth Hurley'in iç çamaşırsız pozu sosyal medyayı salladı
10:04 Salgına inanmayan ve aşı yaptırmayan Avrupa şampiyonu boksör, yaşamını yitirdi
10:03 Canlı yayında göğsünü açtı, kanal anında kapatıldı
09:46 Hasan Mezarcı'nın Noel'de yaptığı doğum günü kutlaması gündem oldu!
09:44 Anketlerde birinci çıkıyordu! Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'ın adaylığına sıcak bakmama nedeni ortaya çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2021 11:30:12. #1.12#
SON DAKİKA: "Ehram" için dokunan kumaş kadınların elinde farklı ürünlere dönüşüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement