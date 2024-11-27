Eksik Tuğlalar Sergisi Troya'da Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Eksik Tuğlalar Sergisi Troya'da Açıldı

Eksik Tuğlalar Sergisi Troya\'da Açıldı

ÇOMÜ desteğiyle açılan sergi, Şapköy kadınlarının başarı hikayesini sanatsal dille anlatıyor.

27.11.2024 15:16
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Tatar'ın yürütücülüğünde, ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Genç'in iştirakçi statüsünde bulunduğu CultureCIVIC'in Sanatsal Üretim Fonu tarafından desteklenen Avrupa Birliği Projesi final etkinliği "Eksik Tuğlalar Sergisi" Troya Müzesi'nde açıldı.

Doç. Dr. Onur Tatar, Ayvacık ilçesi Şapköy köyündeki kadınların başarı hikayesini konu alan serginin açılışında, iştirakçi statüsünde yer alan Prof. Dr. Genç'e teşekkür ederek, proje süreçleri ve final etkinliği olan sergi hakkında bilgi verdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez de ÇOMÜ ile işbirliği halinde çalışmalar yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ise Şapköy'de çok güzel başarı hikayelerinin olduğunu kaydederek, "Örneğin yaklaşık 50 yıl önce bir genç köye getirmiş olduğu bir Antep fıstığı dalıyla menengiç ağacını aşılayarak harikalar yaratmış. Şapköy kadınları kendi emek güçlerinin farkında olarak kooperatifleşme çalışmaları yapmış. Kadınların kooperatifleşme süreciyle elde ettikleri ekonomik kazanımlar onların varoluş hikayesini değiştirmiş." ifadesini kullandı.

Törene, Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, akademisyenler, Şapköy sakinleri ve öğrenciler katıldı.

Şapköy kadınlarının kooperatifleşmeden elde ettikleri ekonomik kazanımları ve bu süreçte köyden kente göçün etkilerini sanatsal bir dille anlatmayı amaçlayan sergi, 10 Aralık'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Eksik Tuğlalar Sergisi Troya'da Açıldı - Son Dakika

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