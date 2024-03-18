Elazığ'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı

Fatih Sultan Mehmet'in Şehzadeliği Dönemine Ait Madalyon Açık Artırmaya Çıkıyor

İngiltere'deki Bonhams Müzayede Evi, Fatih Sultan Mehmet'in şehzadeliği dönemine tarihlenen bir madalyonu açık artırmaya çıkaracak. Bronz üzerine işlenmiş portrenin, bilinen en eski Müslüman lider portresi olduğu belirtilirken, tahmini satış bedeli 1,5-2 milyon sterlin olarak açıklandı. Madalyonun üzerindeki yazılar ve tasarımlar olmaması, taşınabilir boyutta olması ve düzgün oyuklarıyla Sultan'ın kişisel ve önemli bir eşyası olduğu düşünülüyor. Açık artırma 21 Mayıs'ta gerçekleşecek.