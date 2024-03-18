Elazığ'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı
ELAZIĞ - Elazığ'da Çanakkale Deniz Zaferinin 109. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Garnizon Şehitliği'nde tören düzenlendi.
Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Çanakkale Deniz Zaferinin 109. yılı ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle Garnizon Şehitliğinde resmi tören düzenlendi. Törende çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın dua etmesinden sonra saygı atışı yapıldı. Daha sonra Garnizon, 15 Temmuz ve İcadiye şehitliklerinde kabir ziyareti gerçekleştirilerek karanfil bırakıldı.
Törene, Vali Ömer Toraman'ın yanı sıra, 8'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren İl Müftüsü İrfan Üstündağ, kurum amirleri, gaziler ve şehit aileleri katıldı.
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