Elazığ'da 200 yıllık Cami-i Kebir turizme kazandırılmayı bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Elazığ'da 200 yıllık Cami-i Kebir turizme kazandırılmayı bekliyor

Geniş Video İzle

Elazığ'ın Maden ilçesinde bulunan 200 yıllık Cami-i Kebir ve minaresi, turizme kazandırılmayı bekliyor. Osmanlı mimarisi örneklerinden olan cami ve minaresi, restore edilerek turistlerin ilgisini çekmeyi hedefliyor. Cami-i Kebir, ilçenin önemli tarihi eserlerinden biri olarak biliniyor.

15.07.2024 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da 200 yıllık Cami-i Kebir turizme kazandırılmayı bekliyor

ELAZIĞ - Elazığ'ın Maden ilçesinde bulunan 200 yıllık Cami-i Kebir ve minaresi, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Elazığ'ın Maden ilçesi, tarihi yapıları ile dikkat çekiyor. Bunlardan biri yaklaşık 200 yıllık Cami-i Kebir ve minaresi. Osmanlı mimarilerinden olan cami ve 8 köşeli minaresi, halen ilçe halkına hizmet veriyor. İlçenin en önemli yapılarından biri olan ve bulunduğu mahalleye de ismini veren cami ve minaresi, restore edilerek turizme kazandırılmayı bekliyor.

Bakır Maden Kültür, Turizm, Kalkınma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Deniz Seyrek, " Şu an Cami-i Kebir içerisindeyiz. Cami-i Kebir demek, ilçenin ulu camisi demektir. Burası da aynen Maden Hükumet Konağı ve Saat Kulesi gibi 19 yüzyıl Osmanlı mimarilerinden bir tanesidir. Hatta devlet arşivlerinde yaptığımız araştırmada 1902 yılında Maden ilçesinden payitahta çekilen telgraf metninde Saat Kulesi ile camiye yapılan minarenin aynı gün açılışının yapıldığı anlaşılıyor. Burada kitabede de okunduğu üzere o dönemki mutasarrıf tarafından vatandaşın da katkılarıyla inşa edilmiş bir minaresi var. Yani Cami-i Kebir'i asıl özel kılan minaresidir. 8 köşeli olan bu minare, o dönemin mimari tarzını yansıtıyor. İlçemizin de en önemli tarihi eserlerinden birisi" dedi.

Cami-i Kebir'in Osmanlı döneminde Serveti Fünun dergisinde görselleri olduğunu anımsatan Başkan Seyrek, " Son dönemde heyelan bölgesinden kalmasından dolayı bina ile ilgili yapılması gereken restorasyon çalışmaları şu anda yapılamaz durumda. İlerleyen dönemde burada bir restorasyon çalışması hem binanın asıl hüviyetine kavuşmasını sağlayacak hem de vatandaşın talebini karşılayacak. Zira binanın inşa edildiği tarihten sonra yapılan bazı eklemeler ve düzenlemeler binanın bazı bölümleri aslına aykırı olmuş durumda. Kısa bir zamanda yapılacak bir restorasyon binanın asıl görünümünü verecektir. Zira Osmanlı döneminde Serveti Fünun gibi gazetelerde çıkan bazı görseller binanın o dönemki asıl görüntüsünü yansıtıyor. Cami-i Kebir, Maden ilçesinin hem mimari açıdan hem de kültür açıdan önemli bir tarihi eseridir" diye konuştu.

Cami ve minaresi hakkında bilgi veren Seyrek, " Cami-i Kebir olmasından dolayı mahallenin ismi de aynı. Bir çok tarihi şehre baktığımızda Cami-i Kebir'in olduğu her mahallede Cami-i Kebir mahallesi olarak geçer. Dediğimiz gibi minare 1902 yılında açılmış. 122 yıllık bir minare. Fakat tarihi tam olmamak kaydıyla caminin minareden daha önce inşa edildiği ve caminin yaklaşık 200 yıllık olduğu belirtiliyor. Net bir resmi vesika olmadığı için caminin tarihlendirilmesi bu yüzden yapılamamakta" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Osmanlı, Elazığ, Cami, Turizm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Elazığ'da 200 yıllık Cami-i Kebir turizme kazandırılmayı bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:14 Ankara ile Şam arasındaki normalleşme adımları İsrail’in uykularını kaçırdı: Karşı cephe güçleniyor Ankara ile Şam arasındaki normalleşme adımları İsrail'in uykularını kaçırdı: Karşı cephe güçleniyor
10:10 Bursa’da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti Bursa'da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
10:06 CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan
09:16 Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu
08:08 Türkiye’nin en karanlık ve uzun gecesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti Türkiye'nin en karanlık ve uzun gecesi! 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
10:56 Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş’in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş'in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi
10:49 Maça devam edemedi İşte Copa America finalinde sakatlanan Messi’nin ayağının son hali Maça devam edemedi! İşte Copa America finalinde sakatlanan Messi'nin ayağının son hali
10:39 Gözde Seda Altuner, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna katıldı Gözde Seda Altuner, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna katıldı
09:56 Laneti devam ediyor Harry Kane yine kupa kazanamadı Laneti devam ediyor! Harry Kane yine kupa kazanamadı
09:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz mesajı dijital gösterim ekranında yayımlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz mesajı dijital gösterim ekranında yayımlandı
09:35 Yılmaz Morgül’den sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Beni de uyutun Yılmaz Morgül'den sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Beni de uyutun
09:35 Hepsi aynı noktaya dikkat çekti Süper Lig’in devlerinden 15 Temmuz mesajı Hepsi aynı noktaya dikkat çekti! Süper Lig'in devlerinden 15 Temmuz mesajı
09:21 Muhtarlık seçiminde başlayan tartışma kanlı bitti Tüfekle vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı Muhtarlık seçiminde başlayan tartışma kanlı bitti! Tüfekle vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 11:23:57. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da 200 yıllık Cami-i Kebir turizme kazandırılmayı bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement