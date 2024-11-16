Elazığ'da 5. Kitap Fuarı Coşkuyla Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Elazığ'da 5. Kitap Fuarı Coşkuyla Açıldı

Elazığ\'da 5. Kitap Fuarı Coşkuyla Açıldı

Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Kitap Fuarı, çok sayıda ziyaretçiyle kapılarını açtı. Fuar, 70'ten fazla ulusal yayın evinin katıldığı stantlarla dolu ve birçok yazar imza günleri düzenleyecek.

16.11.2024 16:40  Güncelleme: 16:45
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Elazığ'da 5. Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

ELAZIĞ - Elazığ Belediyesinin bu yıl 5'incisini düzenlediği kitap fuarı açılışı, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Kitap Fuarı, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen açılış programıyla kapılarını okuyuculara açtı. Fuarda, 70'i ulusal yayın evi olmak üzere çok sayıda stant kuruldu. Birçok yazarın da 9 gün boyunca imza günü düzenleyeceği Kitap Fuarına ilk günden ziyaretçiler akın etti. Fuar açılış törenine, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve birçok protokol üyesi ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Elazığ Belediyesi olarak 5'incisini gerçekleştirmiş olduğumuz kitap fuarımızın açılışını bugün coşkulu bir şekilde gerçekleştirdik. Elazığ'ımızın göz bebeği olan bu mekanda Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'mizin bir tarafında Elazığ'ın gelecek tasavvuru adı altında ulusal bir kongre düzenliyoruz. Yaklaşık 290 bildirinin olduğu bir çok bilim adamının kongreye katkı sağladığı kongreni açılışını gerçekleştirdik. Yine fuar ve kongre merkezinin bir tarafında da hemşehrilerimizin uzun yıllardır her yıl hasretle beklemiş olduğu kitap fuarının açılışını gerçekleştirdik" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Elazığ'da 5. Kitap Fuarı Coşkuyla Açıldı - Son Dakika

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