Elazığ'da fener alayı yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Elazığ'da fener alayı yürüyüşü düzenlendi

19.05.2022 22:15
Elazığ'da fener alayı yürüyüşü düzenlendi

Elazığ'da fener alayı yürüyüşü düzenlendi Elazığ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 103. yıl dönümü, fener alayı yürüyüşüyle kutlandı.

Elazığ'da fener alayı yürüyüşü düzenlendi

ELAZIĞ - Elazığ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 103. yıl dönümü, fener alayı yürüyüşüyle kutlandı.

Elazığ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 103. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Elazığ'da fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe Vali Dr. Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 8. Kolordu Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaş katıldı. Elazığ Valiliği ve Gençlik Spor Merkezi tarafından düzenlenen ve Gazi Caddesinde başlayan yürüyüş, Elazığ Belediyesi Mehteran takımı eşliğinde marşlar söylenerek Valilik önünde son buldu. Yürüyüşün ardından kent sanatçılarından Tekin Bulut Konser verdi.

Elazığ'da fener alayı yürüyüşü düzenlendi
Elazığ'da fener alayı yürüyüşü düzenlendi
Elazığ'da fener alayı yürüyüşü düzenlendi
Elazığ'da fener alayı yürüyüşü düzenlendi

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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Elazığ, Mayıs, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Elazığ'da fener alayı yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika


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