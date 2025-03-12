Elazığ'da İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı

Elazığ'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı

ELAZIĞ - Elazığ'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği gerçekleştirildi.

Elazığ'da Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi tarafından İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği gerçekleştirildi. Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Sinevizyon ve şiirlerin okunduğu program, öğrenicilerin düzenlemiş olduğu koro ile sona erdi. Programın sonunda Vali Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay ve Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu tarafından kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.