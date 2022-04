Elazığ'da Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı lokma, iftar sofralarını süslüyor - Son Dakika

Elazığ'da Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı lokma, iftar sofralarını süslüyor

ELAZIĞ - Elazığ'da Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezleri arasında olan lokma tatlısı, tezgahlardaki yerini alarak Ramazan boyunca iftar ve sahurda sofraları süsleyecek.

Elazığ'da Ramazan ayında en çok tercih edilen tatlılardan olan lokma tatlısının yapımına başlandı. İzmir yöresine ait olan irmik, su, un ve şekerin karışımıyla oluşan lokma tatlısı Ramazan ayında Elazığlı vatandaşların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Ramazan'a özel hazırlanan lokmanın kilosu 40 liradan tezgahlardaki yerini alırken, vatandaşın yoğun talep oluşturmasıyla birlikte ustalar siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

"Lokma tatlısını burada sadece Ramazan'a özel çıkarıyoruz"

Elazığlı vatandaşlar için Ramazan ayına özel lokma tatlısı yaptıklarını belirten tatlı ustası Remzi Palaoğlu, "15 yıldır bu tatlıyı yapıyorum. Lokmanın yapılışı için ana madde olarak sadece irmik, su ve isteğe bağlı olarak vanilya kullanılıyor. İnce bir kıvam haline getirip hamuru dinlendirdikten yarım saat sonra döküyoruz. Yağa dökme işlemini iki sefer yapıyoruz. Daha çıtır olması ve müşterilerimizin memnun kalması için işlemi iki sefer yapıyoruz. İki sefer yağda kızartıyoruz, çünkü daha çıtır olmalı ve içi hamur kalmaması için yapıyoruz. Ön pişirmeden sonra lokmamızı şerbet ile buluşturuyoruz. Şerbette iki, üç dakika beklettikten sonra müşterilerimize sunuyoruz. Şuan kilosunu 40 liraya satıyoruz. Lokma tatlısını burada sadece Ramazan'a özel çıkarıyoruz" diye konuştu.

"Lokma tatlısı normalde İzmir'e ait bir tatlıdır"

Lokma tatlısının Elazığ'da çok rağbet gördüğünü aktaran Palaoğlu, "Lokma her zaman çıkmıyor ve müşterilerimizin damak tadına da hitap ediyor. Normalde ölen kişilerin mevlidinde ve kandillerde dağıtılır. Elazığ'da pek fazla yaygınlaşmadığı için Ramazan ayında dökümünü yapıp müşterilerimize sunuyoruz. Saat 11.00'da başlıyorum. Çünkü iftar saatine kadar kalabalık oluştuğu için, talepleri yetiştiremiyorum. Bunun için saat 11.00'da başlayıp iftar saatine kadar dökümünü yapıyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum ve müşterilerimizi bekliyoruz" dedi.

Her Ramazan atında Lokma tatlısı aldığını ifade eden müşterilerden Ahmet Saylan, "Her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da pastaneden gelip lokma tatlımızı aldık. Genellikle bu pastaneden alırım. Buradan almamızın sebebi lokmayı görüldüğü gibi gözlerimizin önünde döküyorlar, nasıl döküldüğünü görüyoruz. Ustamız kendi elleriyle döküyor ve bizim gözümüzün önünde döktüğü için biz onun nasıl yapıldığını görüyoruz. Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan'da da lokmamızı aldık. Ustamızın lokma tatlısı güzeldir, her Ramazan gelir buradan alırız. Herkesin Ramazan ayını kutlarım" şeklinde konuştu.