Elazığ haberi... Elazığ'da 274 sporcunun katıldığı Çaturanga Satranç Turnuvası başladı - Son Dakika
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Elazığ haberi... Elazığ'da 274 sporcunun katıldığı Çaturanga Satranç Turnuvası başladı

15.10.2022 12:01

Elazığ haber: Elazığ'da 274 sporcunun katıldığı Çaturanga Satranç Turnuvası başladı Elazığ İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Merkezinde 31 farklı ilden gelen 274 sporcunun katılımıyla Çaturanga satranç turnuvası başladı.

Elazığ'da 274 sporcunun katıldığı Çaturanga Satranç Turnuvası başladı

ELAZIĞ - Elazığ İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Merkezinde 31 farklı ilden gelen 274 sporcunun katılımıyla Çaturanga satranç turnuvası başladı.

Elazığ İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Merkezinde 31 farklı ilden gelen 274 sporcunun katılımıyla 4 kategoriden oluşan Çaturanga satranç turnuvası başladı. İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ın ilk hamlesiyle start aldı. Daha sonra Bakan Yardımcısı Çam ve il protokolü turnuvaya katılan yarışmacılara başarılar diledi.

Bugün 31 farklı ilden 274 sporcunun kaydıyla gerçekleşen çok büyük bir satranç turnuvasının başladığını aktaran Elazığ Satranç il temsilcisi Metehan Deniz, "Sporcularımız 2 gün boyunca burada mücadele edecekler. Burada çok güzel bir kültür kaynaşması eşliğinde satranç turnuvasını devam ettireceğiz. Amacımız Elazığ'da ki satranç kültürünü geliştirmek ve aynı zamanda bununla birlikte Doğu Anadolu bölgesinin bir satranç merkezi olması için çalışmalarımız devam ediyor. Şuanda da çok güzel ve yoğun bir katılımımız var. Bu turnuvaya 7 yaşından itibaren herkes katılabilir. 274 sporcunun katıldığı turnuva 4 kategori şeklinde devam ediyor. Bugün ki turnuvamıza Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirdik" dedi.

Turnuvanın açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Demirdağ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ve sporcular katıldı.

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Kaynak: İHA

İpek Yolu, gençlik, Elazığ, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Elazığ haberi... Elazığ'da 274 sporcunun katıldığı Çaturanga Satranç Turnuvası başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ haberi... Elazığ'da 274 sporcunun katıldığı Çaturanga Satranç Turnuvası başladı - Son Dakika
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