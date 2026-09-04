Elazığ Sivrice\'deki Batık Şehir\'de dalgıçlar tarihi amforaları ve surları görüntüledi

Elazığ'da Anadolu'nun Derinlikleri Belgesel Film ekibi, Sivrice ilçesinde bulunan 'Batık Şehirde' su altına dalış yaparak, tarihi kalıntıları gün yüzüne çıkartıyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin sadece yüzeydeki doğal ve kültürel mirası değil, aynı zamanda su altında kalan kadim medeniyetleri de mercek altına alınıyor. Bu vizyon doğrultusunda Anadolu'nun Derinlikleri Belgesel Film ekibi, 1890'lı yıllarda oluşan depremle beraber sular altında kaldığı tahmin edilen ve geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan Sivrice ilçesi Hazar Gölü dibindeki Batık Şehir'de çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan dalışlarla birlikte, su altında kalan ve çok eski tarihe sahip olan amforalar ekipler tarafından kayıt altına alınıyor. Kayıtların tamamlanmasının ardından, Türkiye'nin Atlantisi projesi adı altında Batık Şehir belgesel çalışması yapacak olan ekip, yaptıkları dalışlarla birlikte bölgeye turizm konusunda da destek olmaya çalışıyor.

Anadolu'nun Derinlikleri Projesi Dalış Koordinatörü Nizam Kaya, "Projelerimizde Anadolu'da birçok yerde kültür varlıklarını ortaya çıkartmaktır. Bunlardan bir tanesi de en önemli projelerimizden olan Batık Şehirdir. Şu an da çalışmalarımız devam ediyor. 3 çekim yaptık, bu çekimlerde surları çektik. Burada daha önce 2017 yılında çekim yapmıştık. Şimdi ki projemiz daha geniş. Bölgeye turizm açısından çok büyük katkılar sağlayacak aynı zaman da bu bölgenin görünürlüğünü arttıracak bir projedir. Anadolu'nun Derinlikleri olarak su altındaki Batık Şehri ortaya çıkarmak. Anadolu Salnamelerinde birçok dükkanın olduğu geçiyor. Bunları ortaya çıkarmak ve su altında kalan amforaları (testi) gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Projelerimizin Anadolu'da çok ses getireceğine inanırken bölgeye de turizm açısından katkı sağlayacaktır" dedi.

Daha önce bu bölgede dalış yaptıkların küpleri gördüklerini fakat depremlerle birlikte bunun daha fazlası açığa çıktığının altını çizen Kaya, "Bu bölgedeki küpleri çıkartamadığımızdan dolayı küplerin kaç bin yıllık olduğunu bilmiyoruz ama çok eski olduğunu müze yetkilileri ve kültür müdürlüğü yetkililerinden çok çok eskiye dayandığını bizlere beyan ettiler. Kesinlikle Anadolu'nun tarihine bir not olarak düşer. Burada farklı renklerde farklı desenlerde birçok tarihi yapı var. Batık Şehirde küplerin dışında iki tane burç var. Onun dışında büyük surlar var. Diyarbakır'da bulunan surlar burada su altında var. Altındaki yapı farklı, üstündeki yapı farklı. Eski dükkan kemeleri, mezarlıklar ve anıtlar var. Buranın turizme kazandırılması Mısır'a milyonlarca turist gidiyor neden buraya da milyonlarca turist gelmesin" ifadelerini kullandı.