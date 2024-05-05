Elazığ'da 10 yaşındaki öğrenci uzay yolculuğu resmiyle Türkiye birincisi oldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Elazığ'da 10 yaşındaki öğrenci uzay yolculuğu resmiyle Türkiye birincisi oldu

Elazığ\'da 10 yaşındaki öğrenci uzay yolculuğu resmiyle Türkiye birincisi oldu

Elazığ'da yaşayan 10 yaşındaki Muhammed Mustafa Süner, Türkiye Uzay Ajansı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen resim yarışmasında birinci oldu. Süner'in at sırtında uzay yolculuğunu anlattığı resmi, 81 il arasında birinci seçildi. Ödülünü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen törende alan Süner, ailesini ve öğretmenlerini gururlandırdı.

05.05.2024 11:36
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Elazığ'da yaşayan 10 yaşındaki Muhammed Mustafa Süner, uzay yolculuğu resmiyle katıldığı yarışmada Türkiye birincisi oldu.

Şehit Mehmet Akpınar İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Süner, Türkiye Uzay Ajansı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen "Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu" temalı resim yarışmasına katıldı.

Süner, at sırtında uzay yolculuğunu anlattığı ve "benim yolculuğum" ismini verdiği resim yaptı. Çizdiği resimle ilde birinci olan Süner, daha sonra 81 ilden gönderilen resimler arasında Türkiye birinciliği elde etti.

Ödülünü 22 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen törende alan Süner, derecesiyle ailesini ve öğretmenlerini gururlandırdı.

"Birinci olunca çok mutlu oldum"

Süner, AA muhabirine, resme karşı ilgisinin ana sınıfında başladığını söyledi.

Uzayı çok merak ettiğini belirten Süner, "Uzaya çıkmak istiyorum. Önceden bunun imkansız olduğunu düşünüyordum. Alper Gezeravcı'yı televizyonda görünce bunun imkansız olmayacağını anladım." dedi.

Öğretmenlerinden uzay konulu bir resim yarışması olduğunu öğrenince heyecanlandığını anlatan Süner, uzaya karşı büyük ilgisi olduğu için bu yarışmaya katılmak istediğini belirtti.

Süner, şöyle konuştu:

"Hayalimdeki atla uzaya çıkma isteğimi resimle herkese gösterdim. Resimde atın üzerindeki kişi benim. Kendimi atın üzerinde uzaya çıkarken çizdim. At uzayda yaşamayacağı için atı metal parçalarından yaptım, üzerinde de kartal var. Kartal sürekli zirvelerde uçtuğu ve Türk astronotu da zirvelerde gezdiğini göstermek için kartalı kullandım. Yarışmada birinci olunca çok mutlu oldum. Bu resim benim ilk yolculuğum, hayallerimin ilk adımı. İleride daha iyi resimler yapıp hayallerimi gerçekleştirmeyi düşünüyorum."

"Boş zamanlarında hayalini kurduğu resmi yaptı"

Anne Meltem Süner de oğlunun resme karşı büyük ilgisinin olduğunu dile getirdi.

Süner, "Oğlum uzayı ve tarihi çok seviyor. Yarışma için çok heyecanlıydı. Derslerini de aksatmadı. Boş zamanlarında hayalini kurduğu resmi yaptı. Atları, uzayı sevdiği, Alper Gezeravcı'yı da örnek aldığı için böyle bir şey yaptı. Birinci olunca çok mutlu olduk. Bu süreçte öz güveni arttı." ifadelerini kullandı.

Öğretmen Hakan Özdemir de Süner'in özel bir resim yeteneği olduğunu anlattı.

Süner'in yaptığı resimlerin sürekli okul panosunda sergilendiğini belirten Özdemir, "81 il arasında birinci oldu. Bu resim bizim için bir gurur kaynağı." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Elazığ'da 10 yaşındaki öğrenci uzay yolculuğu resmiyle Türkiye birincisi oldu - Son Dakika

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