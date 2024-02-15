Kültür Sanat

Elazığspor futbolcuları kürsübaşı etkinliğinde doyasıya eğlendi

ELAZIĞ - Elazığspor futbolcuları, El-Aziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen kürsübaşı etkinliğinde doyasıya eğlendi.

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden ve şampiyonluğa oynayan Elazığspor için tüm şehir adeta kenetlenmiş durumda. Bu çerçevede El-Aziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından moral ve motivasyon için kürsübaşı etkinliği düzenlendi. Kürsübaşında birbirinden farklı Elazığ ve Harput musikisine ait türküler seslendirildi. Etkinliğe katılan futbolcular, ardından davul klarnet eşliğinde halay çekip, çiftetelli oynadı. Birlikteliğin olduğu kürsübaşı etkinliği renkli görüntüler oluşturdu. Programın ardından Dernek Başkanı Onur Şahin, Elazığspor Başkanı Serkan Çayır ve Teknik Direktör Bülent Yenihayat'a plaket verirken Başkan Çayır ise Şahin'e forma hediye etti.

Güzel bir gece olduğunu dile getiren Elazığspor Başkanı Serkan Çayır, dernek başkanı Onur Şahin ve ekibine teşekkür etti.

Çok eğlendiklerini aktaran Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat, "Başkan Onur Şahin'e çok teşekkür ediyorum. Arada bizim nefes almaya da ihtiyacımız oluyor. Bu etkinlik bizim için çok değerliydi. Bizim için anlamlı bir gece. Bize Elazığ kültürünü de yansıttılar. Kültürel, eğlence ve moral anlamında biçim için çok değerli bir geceydi" diye konuştu.

Dernek Başkanı Onur Şahin ise "Şampiyonluk yolundaki takımımıza moral ve motivasyon olması için kürsü başı programı düzenledik. Futbolcularımı çok eğlendi ve güzel bir gece oldu" dedi.