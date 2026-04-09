Emekli Mali Müşavir Sanata Yöneldi

09.04.2026 11:48
Süleyman Gülbol, doğadan topladığı atık malzemelerle özgün dioramalar yaparak sanatını icra ediyor.

Hatay'ın Defne ilçesinde emekliliğinin ardından diorama sanatına ağırlık veren 67 yaşındaki Süleyman Gülbol, doğadan topladığı atık malzemeleri kullanarak üç boyutlu eserler tasarlıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından mali müşavirlikten emekli olan Gülbol, gençliğinde merak saldığı dioramaya yöneldi.

Gülbol, doğa yürüyüşünde topladığı plastik, cam ve tahta gibi atık malzemeler ile yapraklar ve farklı renklerdeki taşları Harbiye Mahallesi'ndeki evinin bahçesine kurduğu prefabrik atölyeye götürüyor.

Malzemeleri yan keski ve maket bıçağıyla küçültüp cımbız ve yapıştırıcı yardımıyla çalışmasına yerleştiren Gülbol, kentin tarihi yerlerini ve mimarisini tasvir eden üç boyutlu eserler yapıyor.

Depremin olumsuz etkilerinden dioramayla uzaklaşan Gülbol, tasarımlarını atölyesinde sergiliyor.

"Sanatın iyileştirici gücüne inanıyorum"

Süleyman Gülbol, AA muhabirine, her bir dioramayı 10 ila 30 günde tamamladığını söyledi.

Depremin ardından emekli olup kendini dioramaya adadığını dile getiren Gülbol, "Sanatın iyileştirici gücüne inanıyorum. Sanat insanların travmalarını atmasında köprü görevi görür düşüncesiyle hem kendime hem de başkalarına yardımcı olabilmek adına sanata ağırlık verdim." dedi.

Gülbol, diorama sanatının anı anlatıp yaşanmışlık hissi verdiğini ifade ederek, çalışmalarının duygu dolu olmasına dikkat ettiğini vurguladı.

Eserleri uzun uğraş sonucu tamamladığını dile getiren Gülbol, şöyle konuştu:

"Taşı topluyor, yontuyor ve kullanıyorum. Ahşap atölyelerinden çıkan parçaları atölyemde daha ince parçalara ayırıp kullanıyorum. Etraftaki ağaçlardan yaprak toplayıp kurutuyorum ve parçalayarak kullanıyorum."

Kaynak: AA

Şehirde ’canavar’ alarmı Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor
Kardeşini korumak isterken öldürülen Hakan Çakır cinayeti davasında karar açıklandı Kardeşini korumak isterken öldürülen Hakan Çakır cinayeti davasında karar açıklandı
Taciz edilen eşcinsel bir araba dayak attı Taciz edilen eşcinsel bir araba dayak attı
İhanet cenazede ortaya çıktı : İki sevgili tabut başında kavga etti İhanet cenazede ortaya çıktı : İki sevgili tabut başında kavga etti
Anahtar Parti’den sürpriz transfer: Rozetini Ağıralioğlu bizzat takacak Anahtar Parti'den sürpriz transfer: Rozetini Ağıralioğlu bizzat takacak
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıda teröristin eşinin ifadesi çıktı İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıda teröristin eşinin ifadesi çıktı

12:23
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı İran’dan ABD’ye gözdağı
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
11:49
Telegram’dan kapıya “Motokuryeli bahis ağı“ için devlet harekete geçti
Telegram'dan kapıya! "Motokuryeli bahis ağı" için devlet harekete geçti
11:46
Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde İşte ilk sözleri
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde! İşte ilk sözleri
11:29
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
11:11
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ’ara seçim’ çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
11:01
İsrail’den yeni açıklama: Lübnan’da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
İsrail'den yeni açıklama: Lübnan'da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
