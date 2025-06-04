Emekli Marangozun Gemi Maketleri Müzesi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Emekli Marangozun Gemi Maketleri Müzesi

04.06.2025 14:51
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Salih Sağlam, yaptığı gemi maketleriyle emekli atölyesini müzeye dönüştürdü.

ORDU'da emekli marangoz Salih Sağlam (83), Titanik, Savarona, Bandırma Vapuru, Ertuğrul Fırkateyni, Gülcemal Gemisi ve İngiliz Kraliyet Donanması'nın savaş gemisi HMS Victory gibi dünyaca ünlü yat ve gemilerin maketini aslına uygun olarak yapıp, müzeye çevirdiği atölyesinde sergiliyor.

Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde yaşayan Salih Sağlam, uzun yıllar marangozluk yaptıktan sonra 1994'te emekli oldu. Emekli olduktan sonra da ahşaba şekil vermeyi sürdüren Sağlam, 3 metrekarelik deposunda, dünyaca ünlü yat ve gemilerin fotoğraflarına bakarak aslına uygun şekilde maketlerini yapıyor. Sağlam'ın şu ana kadar yaptığı gemi maketleri arasında, 1912'de İngiltere'den Amerika Birleşik Devletleri'ne gerçekleşen ilk seferinde okyanusta batan ve sinema filmlerine de konu olan Titanik, Hamburg'da denize indirildiğinde dünyanın en büyük yatı olma özelliği taşıyan ve 1938'te Türkiye Cumhuriyeti tarafından alınarak dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'e hediye edilen Savarona, Milli Mücadelenin önemli simgelerinden Bandırma Vapuru, Osmanlı Donanması'na ait Ertuğrul Fırkateyni, Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Türk bayraklı ilk gemi olarak Türk Sivil Denizcilik tarihine geçen ve 1923'te Yunanistan ile Türkiye arasında yapılan nüfus mübadelesinde binlerce mübadili taşıyan Gülcemal, İngiliz Kraliyet Donanması'nın savaş gemisi HMS Victory ve Osmanlı padişahlarının kullandığı saltanat kayıkları yer alıyor.

'BU GEMİ MAKETLERİNİ VEFA GÖSTERMEK İÇİN YAPIYORUM'

Emekli olduktan sonra hobi amaçlı yaptığı ilk gemi maketinin Gülcemal olduğunu belirten Sağlam, "Mübadele döneminde dedemi ve diğer aile üyelerimizi Yunanistan'dan Ordu'ya getiren Gülcemal gemisi benim için çok özel bir yere sahip. Vefa göstermek adına bu geminin maketini yaptım. Daha sonra ise tarihe damga vurmuş diğer gemilerin maketini yapmaya başladım ve yeni gemi maketleri yapmaya devam ediyorum" dedi.

'GEMİ MAKETLERİNİ HERKES GÖRSÜN DİYE ATÖLYEMİ MÜZEYE ÇEVİRDİM'

Yıllarca marangoz atölyesi olarak kullandığı iş yerini emekli olduktan sonra müzeye çevirdiğini ifade eden Sağlam, "Burada yapmış olduğum çeşitli yat, tekne ve gemi maketlerini sergiliyorum. Titanik ve Savarona maketlerini yaklaşık 2 ayda yaptım. Titanik maketinin uzunluğu 1 metre 20 santim. Savarona ise 1 metre 10 santim. En büyük hayallerimden biri de Ertuğrul Fırkateyni'nin maketini yapmaktı. Onu da bitirdim ve şu an müzemde sergiliyorum. Yerli ve yabancı çok sayıda kişi buraya gelerek müzemi ziyaret ediyor. Gemi maketlerini görünce satın almak isteyenler de oluyor ama satmayı düşünmüyorum. Çünkü hepsi benim için çok anlamlı. Ayrıca, tarihi değeri bulunan başka eşyaları da burada biriktiriyorum ve sergiliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Emekli Marangozun Gemi Maketleri Müzesi - Son Dakika

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