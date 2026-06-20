Emekli Mehmet Kan'dan Yükseklerde Ev - Son Dakika
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Emekli Mehmet Kan'dan Yükseklerde Ev

Emekli Mehmet Kan\'dan Yükseklerde Ev
20.06.2026 11:15
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Rize'de emekli Mehmet Kan, 5.5 metre yüksek çelik konstruksiyon üzerine 9 metrekarelik ev yaptı.

Rize'nin İkizdere ilçesinde 59 yaşındaki Mehmet Kan, 5,5 metre yüksekliğindeki çelik konstrüksiyonun üzerine 9 metrekarelik ev yaptı.

Mehmet Kan, İstanbul'da çalıştığı kamu kurumundan 19 yıl önce emekliye ayrılınca eşi Hatice Kan ile baba ocağı ilçeye bağlı Gölyayla köyüne yerleşti.

Evinin yanındaki araziye iki yıl önce manzarayı rahatlıkla izleyebileceği yeni yaşam alanı yapmaya karar veren Kan, harekete geçti.

Mehmet Kan, zeminden 5,5 metre yükseklikte kurduğu çelik konstrüksiyonun üzerindeki evi yaklaşık iki aylık çalışmanın ardından tamamladı.

"Çok güzel tepkiler aldım, yaptığım şeyden memnunum"

Mehmet Kan, AA muhabirine, boş zamanını değerlendirmek ve farklı bir şey ortaya çıkarmak için ev yapmaya karar verdiğini söyledi.

Bu hevesle evi yapmaya başladığını belirten Kan, "Ufak ufak başladım. Çok güzel tepkiler aldım, yaptığım şeyden memnunum." dedi.

Mehmet Kan, evi tek başına yaptığını vurgulayarak, "Merdiveninden ahşabına varıncaya kadar her şeyi kendim yaptım. Sadece penceresini dışarıda yaptırdım. Onun dışındaki her şeyi kendi emeğimle yaptım." diye konuştu.

Evin kullanım alanının 9 metrekare olduğu bilgisini veren Kan, "Elektrik ve su bağlı. Televizyon ve buzdolabı gibi insanın ihtiyacı olan, rahatça vakit geçirebileceği her şey var. Her hafta sonu merak edip gelenler oluyor. Geçerken uğruyorlar. Akrabalarına gelenler bile önce burada çay içmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Kan, evi yaparken çok farklı tepkilerle karşılaştığını anlatarak, "Ne yaptığımı soranlara, 'Trafo koyacağız ya da gözlem kulesi yapıyorum.' diyordum. Yaptıkça insanlarda merak uyandı. Sonra bunun farklı bir yaşam alanına dönüştüğünü gördüler." dedi.

Evinin hemen yanında bulunan yapıya yemek taşımak için makara sistemi kurduğunu söyleyen Kan, yemekleri eşiyle burada yediklerini, keyifli vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, İkizdere, 3. Sayfa, Yaşam, Rize, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Emekli Mehmet Kan'dan Yükseklerde Ev - Son Dakika

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