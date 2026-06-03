Emekli Öğretmenden Kedilere Sevgi Dolu Bakım - Son Dakika
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Emekli Öğretmenden Kedilere Sevgi Dolu Bakım

03.06.2026 11:14
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Mehmet Akif Ortak, aracıyla birlikte baktığı kedi ve yavrularına özenle sahip çıkıyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekli öğretmen Mehmet Akif Ortak, hafif ticari aracının bagajında doğum yapan kedi ve 3 yavrusuna özenle bakıyor.

Kümbet köyünde yaşayan 68 yaşındaki Ortak, yaklaşık 2 ay önce sokakta gördüğü kediyi beslemeye başladı.

Kediyi aracına alan Ortak, zamanla aralarında bağ oluşan hayvanın bir süre sonra bagajda doğum yaptığını fark etti.

Anne ve 3 yavrusuna sahip çıkan Ortak, aracıyla gittiği her yere kedileri de götürmeye başladı.

Sabah aracına binerken yavrularla karşılaştı

Emekli öğretmen Mehmet Akif Ortak, AA muhabirine, anne kedinin adını "Tomris" koyduğunu söyledi.

Kedinin yavrulamasının kendisi için sürpriz olduğunu dile getiren Ortak, şöyle konuştu:

"Kediyi arabaya bindirmiştim. Araçtan çıkarken kapıları kapattım, onun indiğini sanıyordum ama inmemiş. Sabah arabaya binmek istediğimde bir baktım Tomris doğum yapmış. O günden bugüne araçla Kadirli, Osmaniye, çarşı veya kahveye, nereye gidersem onları da götürüyorum."

Ortak, kendisinin anne kediyi, onun da yavrularını beslediğini anlattı.

Aracını kedilere tahsis ettiğini belirten Ortak, "Sürekli aracın bagajındalar. Ben de onları severek besliyorum. Onlar benim canım, kıymetlim. Yavrular ayaklanıp buradan ayrılıncaya kadar onları misafir edeceğim." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, 3. Sayfa, Yaşam, kedi, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Emekli Öğretmenden Kedilere Sevgi Dolu Bakım - Son Dakika

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