Emekli Öğretmenin Antika Tutkusu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Emekli Öğretmenin Antika Tutkusu

Emekli Öğretmenin Antika Tutkusu

75 yaşındaki Abdussamet Özbek, emekli olduktan sonra eski eşyaları antika dükkanında sergiliyor.

28.01.2025 12:22
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Şanlıurfalı 75 yaşındaki emekli öğretmen Abdussamet Özbek, gençliğinde hobi olarak biriktirdiği eski eşyaları, antika dükkanında meraklılarıyla buluşturuyor.

Gençlik yıllarında bir tutku olarak eski eşyaları biriktirmeye başlayan Özbek, öğretmenlik mesleğini sürdürdüğü illerde de bu hobisine devam etti.

Yaklaşık 15 yıl önce emekli olan Özbek, hobisini meslek haline getirerek zaman içerisinde topladığı yüzlerce parçayı açtığı dükkanında sergiliyor.

Özbek, geçmişten bugüne kullanılan eski ev gereçleri, radyo, fotoğraf makinesi, saat, süs eşyaları ve kaset gibi birçok eşyadan oluşan koleksiyonuna gözü gibi bakıyor.

Emekli Fen Bilgisi Öğretmeni Abdussamet Özbek, AA muhabirine, 18 yaşında merak duyduğu antikacılığı sürdürdüğünü söyledi.

Özbek, emekli olduktan sonra eline bu fırsatın geçtiğini belirterek, "Dükkanda 150 yıllık eşyaya kadar var. Genelde beni tanıyanlar elindeki eski, kıymetli eşyaları getiriyor. Onları alarak değerlendiriyorum. Akla gelen her şey burada var. Yeter ki eski olsun. Bazen çok daha değerli eşyalar da elimize geçiyor." dedi.

Yaşam tarzı oldu

Ayakta kaldığı sürece bu işi yapacağını aktaran Özbek, şunları kaydetti:

"Her gün dükkana geldiğimde yeniden hayata merhaba diyorum. Hiç bıkmadan usanmadan gelen eşyaları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Bu artık benim yaşam tarzım oldu. Dükkana gelmediğim gün içimde bir boşluk, eksiklik hissediyorum. Buraya gelince rahatlıyorum. Ayakta durduğum, gücüm kuvvetim olduğu sürece bu işi sürdüreceğim. Hiçbir maddi yönünü düşünmüyorum."

Farklı illerde görev yaptığı zaman farklı gördüğü eski eşyaları aldığını aktaran Özbek, "O zamanlar satıp kazanayım diye değil sadece eskiye, antikaya bir merakım vardı. Ondan sonra devamı gelmeye başladı. Gençlere de tavsiye ediyorum. Bazı gençlerin koleksiyon merakı, ilgisi var. Boş zamanlarını eski eserlerle değerlendirmesini tavsiye ederim." diye konuştu.

Özbek, antika eşyalara talebin arttığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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