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Emekli öğretmenler usta elleriyle seramik sanatına hayat veriyor - Son Dakika

Emekli öğretmenler usta elleriyle seramik sanatına hayat veriyor

22.11.2021 19:23

Emekli öğretmenler usta elleriyle seramik sanatına hayat veriyor İzmir'in Foça ilçesi Bağarası Mahallesi'nde, emekli olduktan sonra evde oturmak istemeyen iki öğretmen, bir atölyede seramik sanatı uğraşarak ustalaştı.

Emekli öğretmenler usta elleriyle seramik sanatına hayat veriyor

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesi Bağarası Mahallesi'nde, emekli olduktan sonra evde oturmak istemeyen iki öğretmen, bir atölyede seramik sanatı uğraşarak ustalaştı. İki öğretmen çalışmalarıyla kendilerine hayran bıraktırıyor.

Foça ilçesi Bağarası Mahallesi'nde emekli öğretmenler Nuraydın Kurtul ve Leyla Buhara, emekliliği evde oturarak geçirmek istemedi. Yolları emekli olduktan sonra kesişen ve seramik sanatına merak saran iki kadın, bir atölyede çalışmalara başladı.

Günden güne kendini geliştiren emekli öğretmenler, kısa süre içerisinde de seramik sanatında ustalaşarak; vazo, bardak, hayvan figürleri yaptı. Hayran bırakan eserler ortaya çıkaran ve ürünlere şekil veren Nuraydın Kurtul ve Leyla Buhara, seramik sanatı ile huzur buldu.

"Mutlu olmadım bir kıyıda oturup kalmaktan"

Emeklilik dönemini bir kenarda oturarak geçirmek istemediğini, topluma fayda sağlamak istediğini ifade eden Nuraydın Kurtul "Doğma büyüme bu köylüyüm, 26 yıllık resim öğretmeniyim. 10 yıl kadar yetişkinlere kurs verdim, yaklaşık 36 yıldır çalıştıktan sonra emeklilik dönemini bir kıyıya çekilerek yaşamak istemedim. Mutlu olmadım bir kıyıda oturup kalmaktan, bir arkadaşım seramik kursuna katılmıştım ve hala bırakamadım. Seramik dünyanın en güzel uğraşısı gibi geliyor bana" dedi.

Resim sanatına karşı çok uzun zamandır merakı olduğunu belirten Leyla Buhara da, "Çalıştığım kurslarda hafta sonu resim öğretmenliği yaptım. Emekli olduktan sonra kendim bir atölyede ders almaya başladım. Ders aldığım atölyelerde soyut resim çalışılıyordum. Ben de soyut resimlere ilgi duyarak birçok resim ürettim. Nuraydın arkadaşımız ile yollarımız çakıştı, Nuraydın Hanım seramik konusunda eğitimliydi. Onunla birlikte atölyemizde seramik sanatı yaparak çalışmalarımızı yapıyoruz" diye aktardı.

Emekli öğretmenler usta elleriyle seramik sanatına hayat veriyor
Emekli öğretmenler usta elleriyle seramik sanatına hayat veriyor
Emekli öğretmenler usta elleriyle seramik sanatına hayat veriyor
Emekli öğretmenler usta elleriyle seramik sanatına hayat veriyor

Seramik, Emekli, İzmir, Foça, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Emekli öğretmenler usta elleriyle seramik sanatına hayat veriyor - Son Dakika


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