Emekli Polis Ahşap Eşya Yapımını Gelir Kapısına Dönüştürdü

Mersin'de 62 yaşındaki emekli polis Zekeriya Şimşek, eşi için başladığı ahşap eşya yapımını gelir kapısına dönüştürdü.
Mezitli ilçesinde yaşayan Zekeriya Şimşek, polis okulunu tamamlamasının ardından mesleğe 1987'de İzmir'de başladı. Daha sonrasında Erzincan, Mersin ve Konya'da görev yapan Şimşek, 2016'da emekli oldu.
Şimşek, emekliliğinin ardından ahşap sanatına merak sardı. İlk olarak eşine ahşaptan spatula yapan Şimşek, daha sonra yaptığı ürünlerin beğenilmesiyle satışına başladı.
Atölyeye ihtiyaç duymayan Şimşek, ahşap sanatını Yenişehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda sürdürüyor.
"Önce eşime sonra komşularıma yaptım"
Zekeriya Şimşek, AA muhabirine, işini 7 yıldır severek yaptığını söyledi.
Ahşap eşya yapımına hobi amaçlı başladığını dile getiren Şimşek, şöyle konuştu:
"Bir gün eşimle pazara alışverişe gittiğimizde spatula almak istedi. Eşime 'buna 5 lira vermem, kendim yapacağım' dedim. Marangozdan gerekli malzemeleri aldıktan sonra gürgen ağacından spatula yaptım ve eşim çok beğendi. Bunu gören komşularımız da onlara yapmam için sıraya girdi. Oturduğumuz binadaki 20 daireden 17'sine hem spatula hem de kaşık yaptım."
Şimşek, yaptığı ürünleri önce evinin karşısındaki pazarın yanında satmaya başladığını, sonrasında caddede tezgah açtığını belirtti.
Gürgen, ceviz ve meşe ağaçlarını kullandığını anlatan Şimşek, şunları kaydetti:
"Doğrama tahtası, spatula, tokmak, nihale, tabure ve zeytin kırma aleti yapıyorum. Atölyem olmadığı için tahtaları aldıktan sonra marangoza gidip istediğim şekilde kestiriyorum, sonrasında yerimde şekil veriyorum. Severek yapılan iş, dünyanın en zevkli işidir. Vaktin nasıl geçtiğini anlayamazsın. Bir işe başladığım zaman onu bitirmeden eve gitmem."
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