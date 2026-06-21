Emekli Teknisyenin Ahşap Sanatı

Eskişehir'de 16 yıldan beri hobi olarak ahşap hediyelik eşya, oyuncak puzzle ve biblo üreten emekli uçak teknisyeni Mehmet Dündar, elleriyle şekillendirdiği figürlerle küresel dünya düzenini ve toplumsal sancıları sanatına yansıtıyor.

Eskişehir'in tarihi Odunpazarı ilçesinde, 2010 yılından beri hobi olarak ahşap puzzle, biblo ve hediyelik eşya üreten emekli uçak teknisyeni Mehmet Dündar, el emeği eserlerini sergileyerek hem kültür turizmine katkı sağlıyor hem de küresel sistemi eleştiren felsefi çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Uzun yıllar uçak teknisyenliği yaptıktan sonra emekli olan Mehmet Dündar, ev ortamında kurduğu küçük atölyesinde ahşap sanatına hayat veriyor.

"Kültür turizmine katkıda bulunmaya çalışıyorum"

Kullandığı ham maddeleri özenle seçtiğini belirten Dündar, "2010 yılından beri hobi olarak ahşap puzzle yapıyorum. O tarihten bu yana ürünlerimi bu pazarda sergileyerek kültür turizmine katkıda bulunmaya çalışıyorum. Bu işi hobi olarak ev ortamındaki atölyemde yürütüyorum. Ürünlerimi üretebilmek için de masaüstü dekupaj testeresi, zımpara ve matkap kullanıyorum. Eserlerimi yaparken genellikle kayın ağacı tercih ediyorum; daha önce mahun, sapelli ve ireko gibi ahşaplar da kullandım. Takı ürünlerimde ise paduk, mor gül ve gül ağacı kullanıyorum. Yapmış olduğum ahşap eserleri tamamlamak yaklaşık bir ila iki günümü alıyor" dedi.

"Hem çocuk oyuncakları hem de büyüklere yönelik tasarımlar var"

Ahşaptan ürettiği figürlerin çok fonksiyonlu yapısına ve hitap ettiği kitleye değinen Dündar, "Burada gördüğünüz altı tane filin içine bir tane daha eklenince, bütünüyle yedi fil oluyor. Bunlar hem puzzle hem de biblo olarak kullanılabiliyor. Yani çalışmalarım arasında hem çocuk oyuncakları hem de büyüklere yönelik daha farklı tasarımlar yer alıyor. Bunların yanı sıra panolar da çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"Köpekli puzzle'larım ile dünyayı anlatmaya çalıştım"

Ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken ve derin anlamlar barındıran eserlerinin felsefi arka planını anlatan Dündar, "Çoklu fil figürleri ve küresel sistemi anlatan köpek figürleri var. Burada, piramidin üstünde oturan figür gülüyor, aşağıdakiler ise kavga ediyor. Bu eserimle dünyanın şu anki durumunu anlatmak istedim" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR