Emre Kaya'dan 'Alaturka' performansı

Pop müziği sanatçısı Emre Kaya, Sezen Aksu'nun 'Alaturka' performansıyla sevenlerinin beğenisini topladı.

Sanatçı, sevenlerine bir minik serçe eseriyle sürpriz yaptı. Kaya, Türk pop müziğine yön veren ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun hit eserlerinden 'Alaturka' adlı şarkıyı seslendirdi.

HAFIZALARA KAZINAN ESER

Müzikseverler, "Çalsın sazlar, çalsın bu gece, Alaturka başlasın, Vur usta tamburun tellerine, Hanendeler çağlasın" nakaratlarıyla hafızalara kazınan Sezen Aksu eserini bir de Emre Kaya yorumuyla dinledi. Ünlü sanatçının YouTube kanalı ve sosyal medya hesabından paylaştığı şarkı, hayranlarından binlerce beğeni ve yorum aldı.

'ALATURKA' İLE BEĞENİ TOPLADI

Arabeskin en sevilen eserlerinden oluşan "Usta Şarkılar Projesi" ile 2022'nin ilkbahar ve yaz aylarında damgasını vuran, konserden konsere koşup Türkiye'nin dört bir yanındaki hayranlarına ulaşan Emre Kaya, bu kez 'Alaturka' ile beğeni topladı.

Söz yazarı ve besteci kimliği ile müzik kariyerine birçok ödül sığdıran Emre Kaya'nın sevenleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları yorumlarda ünlü popçudan bir de halk müziği projesi beklediklerini dile getirdi.

Ünlü popçu, 30 Eylül günü Beykoz Belediyesi'nin organize ettiği Beykoz Festivali'nde sevenleriyle bir kez daha buluşacak.