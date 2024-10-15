Engelleri Aşan Kader\'in Örgü Hikayesi

Kültür Sanat

Eskişehir'de yaşayan cam kemik hastası Kader Döngel, örgü ve tığ işleme ile yaptığı el işi ürünleri satışa sunarak hem aile bütçesine destek oluyor hem de engelini becerileriyle aşıyor.

Gündelik hayata karışmakta zorlanan, rahatsızlığı nedeniyle evinden çıkamayan 34 yaşındaki Döngel, ilkokulun ardından ortaokulu 2022'de uzaktan eğitimle tamamladı.

Tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan Döngel, eğitimin verdiği cesaretle sosyal hayata adapte olmak için çocukluğunda oynadığı oyuncak bebekler için yaptığı kıyafetlerden ilham alarak örgüye başladı.

Annesi Hanım Döngel'in örgülerini örnek alan Döngel, tığı sol eliyle tuttuğu için kendi yöntemleriyle çalıştı.

Döngel, annesinden öğrendiği tekniklerle örgü ve tığ işlemede kendini geliştirdi, oyuncakları için tasarladığı kıyafetleri örgüye uyarlayıp birçok model ördü.

Evindeki yünleri kullanarak lif, patik, kazak örmede mesafe kateden Döngel, amigurumi bebekler de hazırladı.

Annesiyle Tepebaşı Belediyesinin haftada iki gün ilçenin farklı noktalarında kurduğu sergilerde diğer tasarımcılarla ürünlerini satışa sunan Döngel'in ürünleri ilgi görüyor.

"Benim gibi olan insanlar asla kendilerini eve kapatmasın"

Cam kemik hastası Kader Döngel, AA muhabirine, yaptığı el işi ürünler sayesinde yeni insanlarla tanıştığını, hayata örgüyle bağlandığını söyledi.

Katıldığı sergilerde ziyaretçilerden olumlu dönüşler aldığını belirten Döngel, "Ziyarete gelen herkes çok beğendi. İnsanlar bunu hayata tutunmamın bir yolu olduğunu fark edince, benim burada olmamı, hayata bağlandığımı görünce beğendiler, mutlu oldular." dedi.

Döngel, para kazanmanın ikinci planda olduğunu dile getirerek, insanlarla bağ kurmanın önemini vurguladı.

Kemik yapısı zayıf olduğu için çeşitli zorluklarla karşılaştığını bildiren Döngel, şöyle devam etti:

"Sağlık durumumdan dolayı bir günde bir bebek patiği, bir haftada bir amigurumi bebek yapabiliyorum. Kaslarım da zayıf, dolayısıyla çok çabuk yoruluyorum. Gözlerimde de problem olduğu için dikkatli olmaya çalışıyorum. Amigurumi, örülmesi, doldurulması ve dikimi uzun süren ince bir iş. Birçok insan yapamıyor hatta insanlar gördüklerinde 'Sen bunları nasıl yapıyorsun, çok güzel olmuş.' diyor. Benim gibi olan insanlar asla kendilerini evlerine kapatmasın, umutsuzluğa kapılmasınlar. Onların da becerileri vardır, bunları keşfederek kendilerini geliştirsinler isterim. Asla pes etmesinler."

Uzaktan eğitimle liseye devam ettiğini anlatan Döngel, en büyük hedefinin okulunu bitirmek olduğunu sözlerine ekledi.

Hanım Döngel ise kızıyla beraber iş yapmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Kızım hayata böyle bağlandığı için çok mutluyum. Gelen müşteriler de bizleri çok mutlu ediyor. En büyük isteğim bir gün kızımın iş bularak çalışma hayatına katılabilmesi." diye konuştu.