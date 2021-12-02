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Engelli aracıyla ihtiyaç sahiplerine ekmek taşıyor - Son Dakika

Engelli aracıyla ihtiyaç sahiplerine ekmek taşıyor

02.12.2021 12:31

Suudi Arabistan'da 25 yıl önce çalıştığı inşaatın 8'inci katından düşerek engelli kalan Mehmet Taşçı, memleketi Yozgat'ta hayırseverlerin ve fırıncıların katkısıyla aldığı ekmekleri engelli aracıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Suudi Arabistan'da 25 yıl önce çalıştığı inşaatın 8'inci katından düşerek engelli kalan Mehmet Taşçı, memleketi Yozgat'ta hayırseverlerin ve fırıncıların katkısıyla aldığı ekmekleri engelli aracıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Taşçı, Suudi Arabistan'ın Medine kentinde geçirdiği kazanın ardından 2000'de memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesine döndü.

Koltuk değnekleri yardımıyla güçlükle yürüyebilen 56 yaşındaki Taşçı, malulen emekli olduktan sonra boş oturmak yerine ihtiyaç sahiplerine faydalı olma adına fırın sahiplerinin de desteğiyle bir projeyi hayata geçirdi.

Taşçı, bazı fırıncıların desteği, hayırseverlerin "askıda ekmek" uygulamasına katkısı sayesinde fırınlardan aldığı ekmekleri engelli aracıyla 4 yıldır ihtiyaç sahiplerinin evlerine bırakıyor.

Mehmet Taşçı, AA muhabirine, evde oturmak yerine topluma faydalı olmaya çalıştığını söyledi.

Taşçı, "Fırıncı esnafımız da 'Engelli bir vatandaş olarak böyle güzel bir projen var, neden yardımcı olmayalım?' dediler ve böylece çalışmaya başladım. 4 yıldır fırıncı esnafımızdan aldığım ekmekleri yoksul, yetim, garip vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışıyorum." dedi.

Kendisine destek olan hayırseverlere ve fırıncılara teşekkür eden Taşçı, "Hepsinden Allah razı olsun. Onlar veriyor, ben köprü görevi görüyorum. Aldığım ekmekleri kar kış, soğuk demeden vatandaşımıza ulaştırıyorum. Vatandaşımızın hayır dualarını alınca ben de mutlu oluyorum." diye konuştu.

Ramazan aylarında günde yaklaşık 1000 ekmek dağıttığını dile getiren Taşçı şöyle devam etti:

"Diğer aylarda günlük 250 ila 400 arasında ekmek dağıtıyorum. Bu da hayırseverlerin vermiş olduğu bağışlara göre değişiyor. Ben parayı görmüyorum. Vatandaşımız fırına gelip 'Benim adıma şu kadar ekmek dağıt.' diyor. Fırıncı esnafımız da beni arıyor. Ben de ona göre planlayıp ekmekleri fırından alıyorum, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorum."

Fırıncı Mehmet Can Bozkurt, Mehmet Taşçı'yı ilçe halkının tanıdığını ve sevdiğini belirtti.

Bozkurt, "Mehmet ağabeyin ekmek dağıtım işini 4 yıldır yaptığını biliyoruz. Biz de kendisine destek veriyoruz. Vatandaş geliyor para bırakıyor, biz de onun karşılığı ekmeği Mehmet ağabeye veriyoruz." diye konuştu

Fırıncı Ömer Kılıç da Taşçı'nın güzel bir iş yaptığını ifade ederek, "Mehmet ağabey kar kış demeden, yağmur demeden her türlü zorluklara rağmen 3-4 kilometre uzağa ekmek götürüyor." dedi.

Fırıncı Nazım Paşaoğlu da "Mehmet Bey emek dağıtıyor, her sabah gelip ekmeği alıyor, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıyor. Fırıncı esnafının desteği, vatandaşın katkısıyla bu iş yürüyor." ifadesini kullandı.

Ekmek alan Gülsüm Yıldırım da Mehmet Taşçı'ya teşekkür ederek "Mehmet Bey her sabah ekmeğimizi getiriyor. Engelli olmasına rağmen her gün kapı kapı gezip ekmek dağıtıyor. Kendisinden Allah razı olsun." diye konuştu.

Engelli aracıyla ihtiyaç sahiplerine ekmek taşıyor
Engelli aracıyla ihtiyaç sahiplerine ekmek taşıyor
Engelli aracıyla ihtiyaç sahiplerine ekmek taşıyor
Engelli aracıyla ihtiyaç sahiplerine ekmek taşıyor
Engelli aracıyla ihtiyaç sahiplerine ekmek taşıyor

Suudi Arabistan, Mehmet Taşçı, Engelli, Yozgat, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Engelli aracıyla ihtiyaç sahiplerine ekmek taşıyor - Son Dakika


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