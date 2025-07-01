Engelli Kıza Balkon Asansörü Desteği

Erzincan'da doğuştan yürüme engelli olan 16 yaşındaki İrem Bengisu Kavut, gönüllülerin desteğiyle evine yapılan balkon asansörü sayesinde artık yardım almadan dışarı çıkabiliyor.

Kentteki Arslanlı Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Bengisu'nun, merdivenleri kullanamadığı için evinden dışarı çıkamadığını öğrenen gönüllüler, genç kıza destek olmak için çalışma yürüttü.

Gönüllü Gençler Derneğinin girişimi ve hayırseverlerin desteğiyle genç kızın 1. kattaki evine balkon asansörü yaptıran gönüllüler, Bengisu'yu özgürlüğüne kavuşturdu.

Artık hiçbir yardım almadan evinden çıkabilen genç kız, asansör desteğiyle büyük sevinç yaşadı.

İrem Bengisu Kavut, AA muhabirine, doğuştan yürüme engelli olduğunu ve tek başına dışarıya çıkamadığını söyledi.

Asansörün yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Kavut, "Bir işim olduğu zaman dışarıya gidemiyordum. Şimdi kendim inip çıkabiliyorum, kimseye ihtiyaç duymuyorum. Artık kendi başıma dışarıya çıkıp, işimi halledip tek başıma eve gelebiliyorum. Aileme zorluk çıkarmıyorum artık. İşimizi çok kolaylaştırdı bu asansör." ifadesini kullandı.

Anne Saadet Kavut ise kızının rahat bir şekilde dışarı çıkamamasından büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

Bel fıtığının olması nedeniyle kızına her zaman yardım edemediğini dile getiren Kavut, "Gönüllü Gençler Derneğine ve hayırseverlere teşekkür ediyorum. Tek başıma zorlanıyordum. Artık Bengisu tek başına dışarıya çıkıp eve gelebiliyor." dedi.

Gönüllü Gençler Derneği üyesi Ümmi Tutar da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yaptıkları ziyaret sonucu Bengisu'nun asansör talebi olduğunu öğrendiklerini ve çalışmalara başladıklarını anlattı.

Tutar, sosyal medyada paylaşımda bulunduktan sonra Bengisu'nun durumunu gören bir hayırseverin asansörün yapımına katkı sunduğunu belirterek, "Bugün asansörün yapımını tamamlamış bulunduk. Bengisu çok sevindi, çok mutlu oldu. Artık tek başına dışarıya, evine, gezmeye çıkabilecek. Bu yüzden bizlere ve hayırseverlere teşekkürlerini sundu." diye konuştu.