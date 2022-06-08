Engelli Meclisi korosundan unutulmaz konser

Başkan Deveci: "Böyle bir konser izlemedim"

SAMSUN - Samsun Atakum Kent Konseyi Engelli Meclisi'nin oluşturduğu Gökkuşağı Korosu verdiği konserle Samsunlulara unutulmaz bir gece yaşadı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde düzenlenen konsere çok sayıda vatandaş katıldı. Koro şefliğini Atakan Karadeniz'in yaptığı gecede toplam 31 eser seslendirildi. Engelli bireylerin de eserler seslendirdiği gecede seyirciler kimi zaman duygulandı kimi zaman ise yerinde duramadı. Sunuculuğunu Uzm. Dr. Volkan Konya'nın yaptığı gece büyük beğeni topladı.

Etkinlikte ilk olarak konuşma yapan Atakum Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Nadide Döktür, "Arkadaşlarımızla birlikte sizlerle güzel bir zaman geçireceğiz. Engelli arkadaşlarımızın bazıları hiç sahneye çıkmamış, türkülerini hiç icra etmemişlerdir. Çok heyecanlılardır. Bu koronun oluşumunda benim ilkokul öğrencim olan Atakan Karadeniz ve saz arkadaşlarına, koro arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Akabinde konuşma yapan Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Bugün burada sıradan bir konser izlemeyeceğiz. Bugün burada sizlerin karşısına çıkmak için aylarca prova yapan dünyanın en mutlu insanlarını izleyeceğiz. Sizlerin karşısına çıkmak için o kadar heyecanlandılar ki onlar Atakum'un gülen yüzleridir. Şimdi onları gördüm, muhteşemler. Hep beraber onları izlemenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ise "Böyle bir zenginliği, böyle bir şıklığı, böyle bir sıcak kalbi şahsınızda tüm Türkiye'ye iletmiş olduk. Çok güzeldi, çok eşsizdi. Hiç abartmıyorum ilk kez böyle bir konser izliyorum" ifadelerini kullandı.

Son olarak konuşmasını gerçekleştiren Av. Gülay Deveci de "Benim de hayatımda izlediğim en eğlenceli konserdi. Herkes gibi inanılmaz keyif aldım. Seyirci de çok güzeldi" şeklinde konuştu.

Gece plaket teslimi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.