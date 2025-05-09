Engelli Semazenlerden Sema Gösterisi

Eskişehir'de ortopedik engellilerden oluşan grup, Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası dolayısıyla sema gösterisi gerçekleştirdi.

Odunpazarı ilçesindeki Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Yunus Emre Kültür Sanat ve Turizm Vakfınca organize edilen etkinlikte 4 ortopedik engelli semazen, ilahiler eşliğinde tekerlekli sandalyeleriyle sema gösterisi yaptı.

Programda büyük Türk düşünürü, mutasavvıf ve şair Yunus Emre'nin, "hoşgörü ve insan sevgisi" özellikleri öne çıkarıldı.

Proje Koordinatörü İbrahim Sarıkaya, etkinlikte yaptığı konuşmada, grubun çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Yunus Emre'nin barış ve sevgi dilinin insanlığa büyük katkı sunduğunu vurgulayan Sarıkaya, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.