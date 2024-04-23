Engelli Tiyatro Topluluğu 23 Nisan\'da Sahne Aldı

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde engelli bireylerin oluşturduğu tiyatro topluluğu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla özel gösterimde performans sergiledi.

Zonguldak Belediyesi ve Zonguldak Tiyatro Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte, tiyatro yazar ve yönetmeni Nuray Dibek'in oluşturduğu topluluk, kent merkezindeki sahil bandında "Rüya Küre" adlı oyunu tiyatroseverlerle buluşturdu.

Dibek, gazetecilere, 23 Nisan'a özel gösterimde ekip olarak eğlendiklerini söyledi.

Kilimli Gençlik Merkezi bünyesinde özel oyuncular ekibi olarak birçok yerde sahne aldıklarını belirten Dibek, "Bugünkü etkinliğe dahil olmaktan mutluyuz. Çocukları mutlu ettiğimizi düşünüyoruz." dedi.

Topluluk üyesi Sedat Kadam da 7 yıldır tiyatroyla ilgilendiğini ifade ederek, "Çocukları eğlendirdiğimiz için bu heyecan daha bir başka. Herkes bunu yapmamızı istiyordu. Topluma faydalı olabildiysek ne mutlu bize." diye konuştu.

Oyunun sonunda, tiyatro ekibi ile çocuklar hatıra fotoğrafı çektirdi.