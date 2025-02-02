Engelli Tiyatro Topluluğu Yunanistan’da İzlenildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Engelli Tiyatro Topluluğu Yunanistan’da İzlenildi

Engelli Tiyatro Topluluğu Yunanistan’da İzlenildi

Zonguldak'taki engelli tiyatro grubu, Yunanistan'da müdür anne tarafından izlendi ve beğenildi.

02.02.2025 14:48
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde engelli bireylerin oluşturduğu tiyatro topluluğunun sergilediği oyun, Yunanistan'da çevrim içi ortamda engelli çocuğu bulunan okul müdürü anne tarafından izlendi.

Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesinde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Nuhbay Korkmaz, Erasmus Programı kapsamında yaklaşık 5 yıl önce Yunanistan'da okul müdürlüğü yapan Athena Avramidi ile tanıştı.

Avramidi'nin zihinsel engelli oğlunun sosyal hayatta daha fazla yer alması için yaptığı çalışmaları yakından takip eden Korkmaz, durumu tiyatro yazar ve yönetmeni Nuray Dibek'e anlattı.

Dibek, Avramidi'yi, yaklaşık 9 yıl önce engelli bireylerin katılımıyla kurduğu 15 kişilik tiyatro topluluğunun hazırladığı oyunlarını Korkmaz aracılığıyla telefondan görüntülü ve ses çevirici program desteğiyle izlemeye davet etti.

Yarım kalan aşk hikayesini anlatan "Halime" isimli tek perde oyunu Zonguldak Belediye Kültür Merkezinde sahneleyen tiyatro topluluğu, performanslarıyla Avramidi ailesinin de beğenisini kazandı.

Oyunlarını Zonguldak, Ankara ve Bartın'ın yanı sıra bir dönem köylerde sahneleyerek pek çok engelli bireyin ve ailelerin hayatlarına dokunan topluluk, seslerini yurt dışında yaşayanlara da duyurmanın mutluluğunu yaşadı.

"Sınırları kaldıralım ve engelleri aşalım"

Nuray Dibek, AA muhabirine, engelli bireylerle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

Dibek, azimleri sayesinde seslerini yurt dışındaki ailelere de duyurma imkanı bulduklarını belirterek, "Bu anlamda çok mutluyuz. Amacımız sesimizi duyurmaktı, duyuruyoruz. Bunun ülkesi, ırkı yok, insanlık boyutunda buluşuyoruz. Engeller ancak böyle kalkabilir. Bu anlamda da umutlanıyoruz." diye konuştu.

Her zaman örnek olmayı amaçladıklarını dile getiren Dibek, şöyle devam etti:

"Engelli bireyler olarak kendi küçük çevremizde tüm engellilere örnek olduğumuzu düşünüyorduk. Önce kentte, sonra ulusal çapta derken uluslararası noktaya gelmesi engelli bireylerimizin de kendileriyle gurur duymasını sağlıyor. 'Biz bunu başardık.' diyorlar. Bu bir bayrak yarışıdır ve bu bayrak elden ele geçer. Böyle olunca daha çok mutlu oluyoruz. Tüm engellilerin buluştuğu ortamlar olmasını istiyoruz. 'Sınırları kaldıralım ve engelleri aşalım.' diyoruz."

Dibek, Kilimli Gençlik Merkezi bünyesinde çalışmalarına devam ettiklerini ifade ederek, yeni oyunlar hazırlayıp daha çok kişiye ulaşmaya hedeflerini sözlerine ekledi.

"Özel bireylerin sosyal hayata entegre edilmesi için bu tür faaliyetler önemli"

Nuhbay Korkmaz da Athena Avramidi'nin engelli bir çocuğu olduğunu, bu tür etkinliklere ilgisinin bulunduğunu anlattı.

Korkmaz, engelli tiyatrocuların daha çok tanınması için bu şekilde iletişimin kurulmasının önemine değinerek, "Athena'nın da çocuğu engelli olduğu için engelli bireylerin bu tür sosyal etkinliklerde yer alması onu da sevindiriyor." dedi.

Görüntülü telefon görüşmesinde düşüncelerini dile getiren Athena Avramidi ise "Özel bireylerin sosyal hayata entegre edilmesi için bu tür faaliyetler çok önemli. Sosyal hayatta diğer kişilerden ayrıştırılmadan, onlarla hiçbir engeli yokmuş gibi hayatlarını sürdürebilmeleri açısından bu tür faaliyetler önemlidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Engelli Tiyatro Topluluğu Yunanistan’da İzlenildi - Son Dakika

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