Engelli tiyatro topluluğundan Maden Müzesi'nde özel oyun - Son Dakika
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Kültür Sanat

Engelli tiyatro topluluğundan Maden Müzesi'nde özel oyun

Zonguldak'ta engelli tiyatro topluluğu, Müzeler Günü dolayısıyla Zonguldak Maden Müzesi'nde özel gösterimde sahne aldı. Kilimli Gençlik Merkezi özel oyuncular tiyatro topluluğu, Türkiye'nin ilk ve tek müzesi olan Maden Müzesi'nde 'Safinaz'ın İzdivacı' oyununu sergiledi. Engelli tiyatro topluluğunun performansı alkış aldı ve topluluk, müzede sahne almanın heyecanını yaşadı. Tiyatro yazarı ve yönetmeni Nuray Dibek, bu farklı çalışmanın kendilerine katkı sağladığını ve etkinliğin toplumda farkındalık oluşturduğunu belirtti.

17.05.2024 22:37
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Engelli tiyatro topluluğundan Maden Müzesi'nde özel oyun

ZONGULDAK - Zonguldak'ta engelli tiyatro topluluğu, Müzeler Günü dolayısıyla Zonguldak Maden Müzesi'nde özel gösterimde sahne aldı.

Kilimli Gençlik Merkezi özel oyuncular tiyatro topluluğu, Müzeler Günü çerçevesinde Türkiye'nin ilk ve tek müzesi olan Maden Müzesi'nde "Safinaz'ın İzdivacı" oyununu sergiledi. Avrupa Endüstri Mirası Rotası üyesi olan müzedeki ziyaretçilere, engelli tiyatro topluluğunun performansı alkış aldı.

Tiyatro yazarı ve yönetmeni Nuray Dibek tarafından oluşturulan topluluk; müzede sahne almanın heyecanını yaşadı. Maden Müzesi'nde oyun sergilemenin farklı bir çalışma olduğunu ve kendilerine katkı sağladığını anlatan Dibek, "Bir Zonguldaklı olarak Maden Müzesi'nde tiyatro gösterisi yaptığımız için çok mutluyuz. Farklı bir çalışma oldu. Farklı çalışmaların bizlere katkısı çok büyük. Kilimli Gençlik Merkezi özel oyuncular tiyatrosu olarak engelli bireylerden oluşan tiyatro ekibiyiz. ve böylesi günlerde göz önünde olduğumuz zaman farklı çalışmalarla daha çok farkındalık oluşturuyoruz. Bu anlamda etkinlik bize çok katkı sağladı. Umarım sesimizi duyurabilmişizdir. İlgi umduğumuzdan daha iyiydi. Engelliler Haftası'na da denk geldiği için engelli bireylerden oluşan seyircilerimiz de vardı. Üniversite öğrencilerimiz, müzeye gelen ziyaretçilerimiz hep buradaydı. Bu tarz çalışmalarla göz önünde olmak istiyoruz. Ne kadar çok farkındalık oluşturursak engelleri o kadar aşarız diye düşünüyoruz. Git gide bu tür etkinlikler sayesinde toplumda yer aldığımızı düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Dibek, müzenin hem Zonguldak hem de Türkiye için büyük bir önem taşıdığını aktararak kendilerine imkan sağlayarak etkinliği gerçekleştirmelerine destek olanlara teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Engelli tiyatro topluluğundan Maden Müzesi'nde özel oyun - Son Dakika

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