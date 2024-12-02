Engellilere Seramik Kursu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Engellilere Seramik Kursu

Engellilere Seramik Kursu

Bilecik'te engelli bireyler, seramik kursuyla hem sosyalleşiyor hem de yeteneklerini geliştiriyor.

02.12.2024 12:46
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Bilecik Kent Konseyi bünyesinde açılan seramik kursunda engelli bireyler hem sosyalleşiyor hem de kendilerini geliştiriyor.

Konseyin Engelli Meclisi çatısı altında 3 hafta önce açılan, zihinsel, görme ve ortopedik engelli 8 kursiyerin yer aldığı kursta katılımcılar, usta öğretici eşliğinde haftanın bir günü 3 saat seramik hamurundan bardak, tabak, kase ve biblo gibi çeşitli objeler üretiyor.

Kursiyerler yaptıkları ürünleri, 1100 derecelik fırında pişirilip, boyanıp, sırlanmasının ardından evlerine götürüyor.

Rahatsızlıkları nedeniyle el ve kol kasları güçsüz kalan katılımcılar, hem egzersiz yapma hem de sosyalleşme imkanı buluyor. Kurs sayesinde katılımcıların bilişsel yetenekleri de gelişiyor.

Üretilen objelerin, Ocak 2025'te sona erecek kursun ardından sergilenerek Bileciklilerin beğenisine sunulması planlanıyor.

Bilecik Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur, AA muhabirine, Engelli Meclisi'nin konseyin en önemli paydaşlarından biri olduğunu söyledi.

Meclis üyelerinin çabasıyla kursu başlattıklarını anlatan Aynur, "Her türlü organizasyonu yapıyorlar. Emeğin büyüğü aslında onlarda. Biz de onlara Kent Konseyi olarak koordinasyon sağlıyoruz. Zaten görevimiz de faaliyetlerde bulunmak isteyenlere destek sağlamak." dedi.

Katılımcılardan Bilecik Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı, evli ve 3 çocuk annesi 48 yaşındaki Çiler Kocaman ise doğuştan görme engelli olduğunu dile getirdi.

Seramik sanatının Bilecik'te yaygın olduğunu belirten Kocaman, şöyle devam etti:

"Bu kursla engellilerin de üretebileceğini göstermek istedik. Çok güzel gidiyor. Çalışanlar için başka bir gün de düzenlemeyi düşünüyoruz. Yeteneklerimizi geliştirerek güzel ürünler ortaya çıkarmak istiyoruz. Engellilere seramik öğretmek diğer kurslardan farklı olabiliyor. Mesela ben görmediğim için hocamız bana el yordamıyla öğretiyor. Bu da daha uzun zaman alıyor."

"Kişi neyi tasarlamak istiyorsa onu yapıyoruz"

Kocaman, çalışmalarında zaman zaman kalıplardan yararlandıklarını fakat ağırlıklı olarak kendi tasarımlarını ortaya çıkardıklarını ifade etti.

Kursa katılımcıların ailelerinin de geldiğine değinen Kocaman, böylece daha fazla sosyalleşebildiklerini sözlerine ekledi.

Seramik usta öğreticisi 30 yaşındaki Kardelen Erken de kursun engellilere pek çok faydasının bulunduğunu vurguladı.

Bedensel engelli katılımcıların el ve kol kaslarının güçlenmesinin önemine işaret eden Erken, "Orta zihinsel engelli öğrencilerimiz de var, onların da bilişsel yeteneklerine katkı oluyor. Genelde kişi neyi tasarlamak istiyorsa onu yapıyoruz. Tematik çalışmalarımız da var. Mesela önümüzde yılbaşı var. Ona yönelik objeler de çalışıyoruz. Ocaktan sonra yeni dönem kurs için de planlama yapacağız." diye konuştu.

Erken, 6 yıldır kentteki engelli gruplarıyla çeşitli çalışmalar yaptığını, gerçek engelin insanların zihninde olduğunu kaydetti.

Engelli bireylerin çabalarıyla her şeyin üstesinden gelebileceğinin altını çizen Erken, "Bunu bir kez daha bu kursta görmüş oldum. Her zaman 'engel olmayın, farkında olun' diyorum. Engellilere yardımcı, destek olun. Bu şekilde yaparsak hep birlikte daha güzel bir geleceğe adım atarız." değerlendirmesini yaptı.

Kursiyerlerden Doğukan Kurt ve Cem Yasin Yılmaz, seramik hamurunu şekillendirirken keyifli vakit geçirdiklerini, aynı zamanda yeni arkadaşlar edindiklerini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Engellilere Seramik Kursu - Son Dakika

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