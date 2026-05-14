Engelsiz Yaşam Pikniği Eğlencesi

Düzce'de "Engelsiz Yaşam Pikniği"ne katılan özel gereksinimli bireyler ve aileleri, çeşitli aktivitelerle eğlenceli vakit geçirdi.

Düzce Belediyesince İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün katkılarıyla geleneksel hale getirilen piknik, Gölyaka ilçesindeki Kültür Park'ta gerçekleştirildi.

Otobüslerle okullarından alınan özel gereksinimli çocuklar, gençler ve aileleri, etkinlik alanına getirildi.

Etkinliğe katılan yaklaşık 1500 kişi, müzik eşliğinde dans etti, çeşitli sportif etkinliklere katıldı, piknik yaptı.

Kentpark'ta hizmet veren Düzce Belediyesi Kusursuz Kafe'de çalışan Down sendromlu, zihinsel ve bedensel engelli gençler, halk oyunu gösterisi sundu. Düzce Belediye Bandosu da performans sergiledi.

Belediye Başkanı Faruk Özlü, yaptığı konuşmada, engellilerin her hizmete kolayca ulaşabilmesi için çalıştıklarını belirterek, "Mayıs ayı içerisinde her yıl düzenli yaptığımız etkinliğimizde, kentte bulunan bütün engelli kardeşlerimizi, çocuklarımızı misafir ediyor, onları eğlendiriyoruz. Onların yaşamlarına renk katmaya çalıyoruz. Ailelerimiz ve çocuklarımız son derece memnun." dedi.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.