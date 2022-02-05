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Erdemli Belediyesinden çocuklara özel oyun terapisi - Son Dakika

Erdemli Belediyesinden çocuklara özel oyun terapisi

05.02.2022 12:36
Erdemli Belediyesinden çocuklara özel oyun terapisi

Erdemli Belediyesince, çocukları Kovid-19 sürecinden olumsuz etkilerinden korumak için Oyun Terapisi Projesi başlatıldı.

Erdemli Belediyesince, çocukları Kovid-19 sürecinden olumsuz etkilerinden korumak için Oyun Terapisi Projesi başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, salgın döneminde günlerinin büyük kısmını evinde geçiren çocukları, dijital bağımlılıktan uzaklaştırmak için "Oyun Terapisi" hayata geçirildi.

Erdemli Belediyesi Kadın ve Aile Danışma Merkezine gelen çocuklar, psikolog ve sosyologların eşliğinde oyunlar oynuyor, yaratıcı etkinliklere katılıyor.

Etkinliklerde çocuklara, aileleri de eşlik edebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sosyolog Zeynep Karaoğlan, salgın döneminde insanların dijital platformlara yöneldiğini belirterek, "Dijital mecralara yöneldiğimiz zaman çocuklarımızda farklı davranış bozuklukları ortaya çıktı. Bizler, Oyun Terapisi Projesi ile bu davranış bozukluklarını giderebilmek için dikkat çalışmaları yapıyoruz. Grup terapileriyle, çocukların diğer çocuklarla olan iletişimlerini güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

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Erdemli Belediyesi, oyunlar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Erdemli Belediyesinden çocuklara özel oyun terapisi - Son Dakika


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