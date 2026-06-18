Erdemli'de 3 Deniz Kaplumbağası Yeniden Denize Salındı - Son Dakika
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Erdemli'de 3 Deniz Kaplumbağası Yeniden Denize Salındı

18.06.2026 12:10
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Mersin'in Erdemli ilçesinde tedavi edilen 2 yeşil deniz kaplumbağası ve 1 caretta caretta denizle buluşturuldu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaralı bulunduktan sonra tedavi edilen 2 yeşil deniz kaplumbağası ve 1 caretta caretta denize salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince farklı tarihlerde yaralı bulunmalarının ardından Deniz Kaplumbağaları Kurtarma, Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezine götürülen kaplumbağaların tedavi ve bakım süreci tamamlandı.

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünün sahilinde düzenlenen törende, 2 yeşil deniz kaplumbağası ve 1 caretta caretta suyla buluşturuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Abdullah Alioğlu, törendeki konuşmasında, merkezde tedavi edilip denize salınan kaplumbağa sayısının 69'a ulaştığını söyledi.

Deniz kaplumbağalarının yuvalama döneminin sürdüğünü dile getiren Alioğlu, "Vatandaşlarımızdan yuvalama alanlarına dikkat etmelerini istirham ediyoruz. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda kurumumuza bilgi vermesini bekliyoruz." dedi.

Törene, Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Alan, AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Ali Mustafa Poş, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Nihal Denli ve ortaokul öğrencileri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Erdemli'de 3 Deniz Kaplumbağası Yeniden Denize Salındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdemli'de 3 Deniz Kaplumbağası Yeniden Denize Salındı - Son Dakika
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