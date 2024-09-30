Eren'in İlk Paramotor Deneyimi

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Edirne'de pilot eşliğinde paramotora binen 4 buçuk yaşındaki çocuk Saros Körfezi'ne kuşbakışı seyretti.

Ailesiyle Enez ilçesine tatile gelen Eren Eryonar'ı ailesi çok sevdiği paramotora bindirmek istedi.

Paramotor pilotu Yılmaz Özkaya'nın idaresindeki paramotora binen Eren bir süre 150 metre yükseklikten Saros'u seyretti.

Eren daha sonra gökyüzündeki yolculuğunun bir kısmında uyudu. Özkaya bu anları kamerasıyla kaydetti.