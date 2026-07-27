Erkan Taş, Yağlı Güreş Festivalinde Başpehlivan Oldu

Ordu'da düzenlenen "918. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali"nde başpehlivanlığı Erkan Taş kazandı.

Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası'nda düzenlenen ve dün olumsuz hava şartları nedeniyle bugüne ertelenen festivalin son gününde, büyük orta, başaltı ve başpehlivanlık yağlı güreş müsabakaları yapıldı.

Festivalde güreş ağalığını 18 milyon 560 bin lira ile en yüksek teklifi veren iş insanı Ender Şahin kazandı.

Farklı illerden pehlivanların katıldığı festivalde Erkan Taş, final müsabakasında kuzeni olan rakibi Mustafa Taş'ı yenerek başpehlivan oldu.

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, AA muhabirine, 22 Temmuz'da başlayan festivalde birçok etkinliğin yapıldığını söyledi.

Festival kapsamında CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2026 sezonu 5. etabının da gerçekleştirildiğini belirten Gündoğar, gösterdiği mücadele sonucu başpehlivan olan Erkan Taş'ı tebrik etti.

Gündoğar, etkinliklere katılım sağlayan herkese teşekkür etti.